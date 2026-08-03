Monsoon Trekking: वर्षा पर्यटनाला गालबोट! कर्जत, शहापूरमध्ये दोन तरुणांचा मृत्यू; घटनेने खळबळ

कर्जत/शहापूर : महामुंबई परिसरात मुसळधार पावसामुळे वर्षा पर्यटनासाठी विविध ठिकाणी गर्दी होत आहे; परंतु या ठिकाणी योग्य खबरदारी न घेतल्यास जीवावरही बेतू शकते. नुकतेच शहापूर येथे चोंढे नदीच्या पुरात दोन पर्यटक वाहून गेल्याची घटना ताजी असतानाच रविवारी कर्जत आणि शहापूरमध्ये झालेल्या दोन घटनांत दोन तरुणांचा मृत्यू झाला..कर्जत तालुक्यातील जांबरुंग परिसरातील सोलनपाडा धरणाजवळ मुंबईतील काही तरुण वर्षा पर्यटनासाठी गेले होते. सर्वजण पाण्यात पोहत असताना, त्यापैकी एका २४ वर्षीय अरमान अब्दुल लतीफ अन्सारी (रा. वडाळा) या तरुणाने पाण्यात उडी मारली, मात्र पाण्याखालील दगडावर डोके आपटल्याने तो गंभीर जखमी झाला. त्यानंतर पाण्यातच अडकून राहिला..Mumbai News: केवळ क्रूरतेचे आरोप पुरेसे नाहीत, घटस्फोटाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच कर्जत पोलिसांनी स्थानिकांच्या मदतीने युवकाला पाण्यातून बाहेर काढून कर्जतच्या उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. याप्रकरणी कर्जत पोलिस तपास करीत आहेत..दुसऱ्या घटनेत मुंबई येथून ट्रेकिंगसाठी आलेल्या २५ तरुणांच्या समूहातील गिर्यारोहकाचा पाण्यात पडून डोक्याला दगडाचा मार बसून गंभीर दुखापत झाली. यात त्याचा मृत्यू झाल्याची घटना शहापूर तालुक्यातील डेहणे येथे घडली..FDA Action: राज्यभर एफडीएची धडक मोहीम! ९.५० कोटींची बनावट औषधे व बेकायदा साठा जप्त, औषध माफियांना मोठा धक्का.सोनू सिंग (वय ३०) असे मृत तरुणाचे नाव असून, तो मित्रांसह डेहणे येथे गिर्यारोहणासाठी आला होता. शहापूर तालुक्यातील डेहणेजवळील वरपडी येथील करवली धबधबा परिसरात रविवारी सकाळी ११च्या सुमारास मुंबई परिसरातील घाटकोपर व पवई येथील सुमारे २५ तरुण गिर्यारोहणासाठी आले होते. त्यातील सोनू सिंग अचानक नाल्यात पडला. पाण्यातील टोकदार दगडावर डोके आदळून त्याचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.