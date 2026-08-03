मुंबई

Monsoon Trekking: वर्षा पर्यटनाला गालबोट! कर्जत, शहापूरमध्ये दोन तरुणांचा मृत्यू; घटनेने खळबळ

Monsoon Trekking Tragedy : वर्षा पर्यटनासाठी गेलेल्या कर्जत, शहापूरमध्ये दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ पसरली आहे.
Monsoon Trekking Tragedy

Monsoon Trekking Tragedy

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कर्जत/शहापूर : महामुंबई परिसरात मुसळधार पावसामुळे वर्षा पर्यटनासाठी विविध ठिकाणी गर्दी होत आहे; परंतु या ठिकाणी योग्य खबरदारी न घेतल्यास जीवावरही बेतू शकते. नुकतेच शहापूर येथे चोंढे नदीच्या पुरात दोन पर्यटक वाहून गेल्याची घटना ताजी असतानाच रविवारी कर्जत आणि शहापूरमध्ये झालेल्या दोन घटनांत दोन तरुणांचा मृत्यू झाला.

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