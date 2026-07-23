Marathi Politics: मराठी फॅक्टरची चर्चा! अभिजित दिपके यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला ठाकरे बंधूंचा पाठिंबा, नवा राजकीय डाव

-विनोद राऊतमुंबई: दिल्लीत सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात ठाकरे बंधू सक्रीय झाल्याचे दिसले. उद्धव ठाकरे हे आतापर्यंतच्या राजकीय आयुष्यात पहिल्यांदा दिल्लीतील आंदोलनात थेट उतरले. एका मराठी तरुणाने उभारलेल्या या व्यापक लढ्यात मराठी राजकीय पक्षाची भक्कम साथ मिळाल्याचे चित्र आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.पावसाळी अधिवेशनाच्या अगोदर शिवसेनेमध्ये दुसरी फूट घडवून आणली गेली. ठाकरेंचे सहा खासदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले. या विलिकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी मंजूरीही दिली.या दुसऱ्या फुटीनंतर उद्धव ठाकरे हतबल दिसत होते. तर त्यांचा पक्ष राजकीय दृष्ट्या कमकुवत दिसू लागला. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याचं दिवशी दिल्लीमध्ये एकाएकी उभ राहीलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या निमित्ताने, बॅक फूटला गेलेले उद्धव ठाकरेंचे नेतृत्व पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणाच्या रंगमचांवर ठळकपणे समोर आले आहे..आजपर्यतच्या राजकीय कारकिर्दीत पहिल्यांदा ठाकरेंनी महाराष्ट्राबाहेर जावून दिल्लीच्या विद्यार्थी आंदोलनाला पाठींबा दिला. विद्यार्थ्यांचा हा मुद्दा देशातील तरुणाईला अपील करणारा आहे. मुंबई ते नागपूरपर्यंत याबद्दलची चिड रस्त्यावर दिसून आली. त्यामुळे ही संधी तातडीने उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. आतापर्यंतच्या ठाकरे यांच्या राजकारणातील हा एक मोठा बदल असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात. उद्धव ठाकरे यांनी यापुढे जाऊन विस्कळीत विरोधी पक्षाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. यापुर्वी ममता बॅनर्जी किंवा शरद पवार या भूमिकेत दिसत होते..दुसरीकडे महाराष्ट्राबाहेरील राजकारणात काडीचा इंटरेस्ट नाही असे स्पष्ट सागंणारे दुसरे ठाकरे बंधू, राज ठाकरे यांनी त्यांचा मुलगा अमित ठाकरे याला मनसे नेत्यांना जंतर मंतरवर उतरवले.मुंबईत देखील अमित ठाकरे विद्यार्थी आंदोलनाला भेटी देत आहे.प्रत्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे हे देखील जंतरमंतरवर जावून आले. राज्यात मराठा आंदोलन उभारणारे मनोज जरांगे यांनी देखील दिल्लीत जाऊन दिपकेंच्या पाठीशी उभे राहीले..मराठी फॅक्टरकॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दिपके हे संभाजीनगरचे आहे. अन्ना हजारे यांच्यानंतर केंद्र सरकारला जबर धक्का देणारे दुसरे आंदोलन मराठी माणसाने उभारले आहे. या आंदोलनाला ठाकरेंनी जो पाठींबा दिला त्यामागे मराठी कनेक्शन हे एक नैसर्गिक कारण आहे. मात्र अभिजित दिपके हे उद्धव ठाकरे यांच्याशी फार पुर्वीपासून संपर्कात होत्याचे शिवसेना नेते सांगतात. बोस्टनवरुन एक तरुण भारतात परततो, विद्यार्थ्यांचे मोठे आंदोलन उभे करतो, त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना दिपके याच्याबद्दल सहानूभूती होती. महाविकास आघाडीतून दिपकेना पहिला पाठींबा देणारे उद्धव ठाकरे होते, शिवाजी पार्कमध्ये सीजीपेला पाठींबा देण्यासाठी आंदोलन करणारा शिवसेना उबाठा होती. आणि जंतरमंतरवर जावून आंदोलनाला थेट पाठींबा देणारे उद्धव ठाकरे होते.या घडामोडी एकाकएकी घडलेल्या नाही,याच्या मागे मोठी पार्श्वभूमी असल्याचे शिवसेने नेते सांगतात..मराठी माणसाला मदत करण्याची शिवसेनेची भूमिका स्थापनेपासून आहे. प्रतिभा पाटील यांना केवळ मराठी असल्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षीय राजकारण बाजूला सारुन त्यांना राष्ट्रपती पदासाठी जाहिर पाठींबा दिला होता.हर्षल प्रधान, शिवसेना नेते.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.मराठी कनेक्शनमुळे या आंदोलनासोबत जुळणे ठाकरेंसाठी सोपे झाले. पक्ष फुटीचा सर्वात मोठा त्रास ठाकरेंना सहन करावा लागला आहे. मात्र तूम्ही कितीही फोडाफोडी करा आम्ही टिकून आहे असा मेसेज या आंदोलनाच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे. पहिल्यापासून या आंदोलनाला पाठींबा देऊन महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाचा चेहरा ठाकरेंच असल्याचे अधोरेखीत केले आहे.सुमित म्हसकर,राजकीय विश्लेषक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.