मुंबई

Marathi Politics: मराठी फॅक्टरची चर्चा! अभिजित दिपके यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला ठाकरे बंधूंचा पाठिंबा, नवा राजकीय डाव

Marathi factor in Delhi student protest: दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनातून उद्धव ठाकरेंचा राष्ट्रीय राजकारणात पुनरागमनाचा डाव, मराठी फॅक्टरवर भिस्त ठेवत विरोधकांना एकत्र आणण्याची चाचपणी
Thackeray Brothers' Support for Abhijit Dipke's Protest Fuels Political Buzz

Thackeray Brothers' Support for Abhijit Dipke's Protest Fuels Political Buzz

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-विनोद राऊत

मुंबई: दिल्लीत सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात ठाकरे बंधू सक्रीय झाल्याचे दिसले. उद्धव ठाकरे हे आतापर्यंतच्या राजकीय आयुष्यात पहिल्यांदा दिल्लीतील आंदोलनात थेट उतरले. एका मराठी तरुणाने उभारलेल्या या व्यापक लढ्यात मराठी राजकीय पक्षाची भक्कम साथ मिळाल्याचे चित्र आहे.

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