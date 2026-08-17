मुंबई

Digras News : उबाठाकडून खासदार संजय देशमुखांना घरपोच नोटीस

शिवसेनेच्या सहा खासदारांच्या बंडखोरी व विलिनीकरण बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली नोटीस थेट खासदार संजय देशमुख यांना उबाठाकडून घरपोच देण्याच्या अफलातून प्रकाराने चांगलीच खळबळ उडाली.
Supreme Court Notice

Supreme Court Notice

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सकाळ वृत्तसेवा
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- रामदास पदमावार

दिग्रस - उबाठा शिवसेनेच्या सहा खासदारांच्या बंडखोरी व विलिनीकरणबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली नोटीस सोमवार, १७ ऑगस्टला थेट खासदार संजय देशमुख यांना उबाठाकडून घरपोच देण्याच्या अफलातून प्रकाराने चांगलीच खळबळ उडाली.

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