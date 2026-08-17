Digras News : उबाठाकडून खासदार संजय देशमुखांना घरपोच नोटीस

- रामदास पदमावारदिग्रस - उबाठा शिवसेनेच्या सहा खासदारांच्या बंडखोरी व विलिनीकरणबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली नोटीस सोमवार, १७ ऑगस्टला थेट खासदार संजय देशमुख यांना उबाठाकडून घरपोच देण्याच्या अफलातून प्रकाराने चांगलीच खळबळ उडाली..शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला कायम सोडचिठ्ठी देऊन शिंदे गटात प्रवेश करणार्या सहा खासदारांपैकी, यवतमाळ वाशिम लोकसभा खासदार संजय देशमुख हे एक आहेत यांच्यासह त्या पाच खासदाराविरुद्ध बंडखोरी व विलिनीकरणबाबात खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..यावर येत्या ३१ ऑगस्टला सुनावनी असल्याने नोटीस प्राप्त झाली नाही. याचे कारण खासदार संजय देशमुख यांनी सांगू नये, यासाठी त्यांच्या घरीच आम्ही आलोय, असे म्हणत थेट खासदार देशमुखांच्या चिंचोली निवासस्थानी जाऊन नोटीस प्रत सुपूर्द केली. यावेळी उपस्थित खासदार देशमुखांच्या निवासस्थानी उपस्थित चैतन्य ढोरे या कार्यकर्त्यांने घरी आलेल्यांना पोचपावती दिली..घरपोच नोटीस देण्यासाठी खासदार सावंत यांचे स्विंसहाय्यक दिपक गोगल, उबाठा गटाचे यवतमाळ जिल्हाप्रमुख प्रविण शिंदे, किशोर इंगळे, उपजिल्हाप्रमुख ॲड विरेंद्र राजे, शहर प्रमुख राहूल देशपांडे, पुनम पटेल व अजिंक्य मात्रे आदी उबाठा गटाचे पदाधिकारी उपस्थित होते..उबाठाच्या सहा खासदारांचे नेतृत्व करणारे खासदार संजय देशमुख यांना बंडखोरी व दुसर्या पक्षात विलिनीकरण या प्रकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून जी नोटीस प्राप्त झाली, ती नोटीस न मिळाल्याचे आता कारण नकोच, त्यामुळे आम्ही हि न्यायालयाची नोटीस घेऊन त्यांच्या घरी आलो व त्यांच्या जबाबदार कार्यकर्त्यांला ती नोटीस सुपूर्द केली. त्यामुळेच खासदार संजय देशमुख यांनी ३१ ऑगस्टला सुनावणीला न्यायालयात हजर रहावे लागेल नोटीस न मिळाल्याचे कारण नको असे मत उबाठा यवतमाळ जिल्हा प्रमुख प्रविण शिंदे यांनी आपले मत व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.