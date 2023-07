By

मुंबई : भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्या सरकारमधील समावेशावरुन उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका केली आहे. "त्यांना मांडी आहे हे आता कळलं", अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली आहे. (Uddhav Thacekray attacks BJP on inclusion of Hassan Mushrif in Maha govt)

ठाकरे म्हणाले, "मी नागपुरात फडणवीसांसाठी कलंक हा शब्द वापरला त्याच्यात इतकं लागण्यासारखं काय आहे? ज्यांना लागलं त्यांनी दुसऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले तो कलंक नाही का? हसन मुश्रीफ यांच्या पत्नीनं रस्त्यावर येऊन आक्रोश केला होता. आता हसन मुश्रीफ यांना त्यांनी सोबत घेतलं. आता त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेत. आधी आम्हाला बोलायचे बाळासाहेब यांना अटक करणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले. आता बर झालं यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले त्यांना मांडीवर घेतलं. त्यांना मांडी आहे हे आता कळलं"