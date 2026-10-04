Mumbai News: गर्जना मोर्चा पोलिसांच्या रडारवर! ठाकरे बंधूंवर गुन्हा दाखल होणार, नेमकं कारण काय?

मुंबई : मुंबईत दादर येथे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेत्तृत्वाखाली 'गर्जना मोर्चा' आयोजित करण्यात आला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात हा मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चादरम्यान भाषणात ठाकरे बंधूंनी निवडणूक आयोगासह केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. मात्र आता ठाकरे बंधूंचा हा गर्जना मोर्चा पोलिसांच्या रडारवर आल्याची माहिती समोर आली आहे. .मनसेप्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत मुंबईत गर्जना मोर्चाचे आयोजन केले. ‘लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी गर्जना’ अशी या आंदोलनाची भूमिका मांडण्यात आली आहे. या मोर्चासाठी सुरुवातीला निश्चित करण्यात आलेल्या मार्गात पोलिसांच्या सूचनेनंतर बदल करण्यात आला. त्यानुसार मनसे आणि ठाकरे सेनेचे कार्यकर्ते आणि समर्थक मुंबईत विविध ठिकाणी जमा होऊ लागले होते..Mumbai Morcha: गर्जना मोर्चात 'डुप्लिकेट ज्ञानेश कुमार', मनसैनिकांनी थेट दोरीनेच बांधलं; Video Viral.मात्र आता ठाकरे बंधूंच्या गर्जना मोर्चाला परवानगीच नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मोर्चाच्या आयोजकांवर गुन्हा दाखल होणार, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंबईत आझाद मैदान वगळता कुठेही मोर्चाला परवानगी नाही. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे जमाव जमवणे या कलमांतर्गत ठाकरे बंधूंवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे..Uddhav Thackeray: "देश ज्ञानेश कुमारांच्या बापाचा आहे का?" उद्धव ठाकरे कडाडले; केंद्र सरकारवरही बोचरी टीका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.