Thackeray Brothers: 'एक मच्छर माणसाला...' चित्रपटाचा डायलॉग म्हणत ठाकरेंचा सरकारवर निशाणा; प्रधानांच्या राजीनाम्यावर मोठी प्रतिक्रिया

गेल्या महिनाभरापासून कॉकरोच जनता पक्षाने (CJP) नीट यूजी २०२६ परीक्षेचा पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना लक्ष्य करत दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलने केली होती. CJP आणि विरोधी पक्ष धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते आणि अखेरीस धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर आता ठाकरे बंधूंनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. यात त्यांनी मोठं वक्तव्य केले आहे..यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर एक आश्चर्यकारक प्रतिक्रिया दिली आहे. एका चित्रपटातील एका संवादाचा पुनरुच्चार करत ठाकरे म्हणाले, "एक डास माणसाला मारू शकतो..." तसेच मुंबईत राज ठाकरे यांच्यासोबत आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी अभिजित दीपके आणि तरुणांचे आभार मानले. .NEET पेपरफुटी ते शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंत...'कॉकरोच' आंदोलनानं कसं बदललं सगळं चित्र? जाणून घ्या संपूर्ण Inside Story.उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "मी अभिजित दीपके यांचे अभिनंदन करतो. एकजूट तरुणांनी 'अहंकारी' सरकारचा पराभव केला आहे आणि तरुणांनी देशाला भीतीचे वातावरण सोडून बाहेर काढले आहे. हा केवळ राजीनाम्यांचा प्रश्न नव्हता. या तरुणांनी देशाला भीती-छापेतून मुक्त केले आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून सरकार लोकांवर सातत्याने दबाव टाकत होते. यावेळी राज ठाकरे यांनी तरुणांचे अभिनंदन करण्यासाठी रविवारी मुंबईत रॅली काढण्यात येईल, अशी घोषणा केली. .CAA ते शेतकरी आंदोलन... मोदी सरकारच्या इतिहासातील पहिला केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा; विद्यार्थी आंदोलनाने मोठा राजकीय बदल घडवला!.राज ठाकरे म्हणाले की, आम्ही तरुणांचे मनापासून आभारी आहोत. आंदोलन करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना आमचा विजय साजरा करण्यासाठी उद्या शिवाजी पार्कमध्ये येण्याची आम्ही विनंती करतो. आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो आणि नेहमी त्यांच्यासोबत आहोत. हा विद्यार्थ्यांचा विजय आहे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की शेतकरी आणि विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत, पण सरकार जबाबदार नाही. जर एखादा शिक्षक विद्यार्थ्यांना मारहाण करतो, तर त्याच्यावर कारवाई केली जाते, मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई का केली जात नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.