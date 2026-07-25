मुंबई

Thackeray Brothers: 'एक मच्छर माणसाला...' चित्रपटाचा डायलॉग म्हणत ठाकरेंचा सरकारवर निशाणा; प्रधानांच्या राजीनाम्यावर मोठी प्रतिक्रिया

Thackeray Brothers Press Conference: पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनांपुढे सरकार अखेर झुकले आहे. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच एका मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला आहे.
Thackeray Brothers Press Conference

Thackeray Brothers Press Conference

ESakal

Vrushal Karmarkar
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गेल्या महिनाभरापासून कॉकरोच जनता पक्षाने (CJP) नीट यूजी २०२६ परीक्षेचा पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना लक्ष्य करत दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलने केली होती. CJP आणि विरोधी पक्ष धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते आणि अखेरीस धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर आता ठाकरे बंधूंनी पत्रकार परिषद घेतली आहे. यात त्यांनी मोठं वक्तव्य केले आहे.

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