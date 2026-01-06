मुंबई

Uddhav Thackeray: मराठी अस्मितेसाठी साथ द्या! उद्धव ठाकरेंनी फुंकले निवडणुकीचे रणशिंग

Mumbai BMC Election: मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी प्रचारा दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी मराठी अस्मितेसाठी निवडणुकीत ठाकरे बंधुंना साथ देण्याचे आवाहन केले आहे.
Uddhav Thackeray

Uddhav Thackeray

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Uddhav Thackeray Election Campaign : मराठी अस्मितेसाठी मशाल आणि इंजिनला साथ देण्याचे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी (ता. ५) मतदारांना केले. वरळी आणि आसपासच्या परिसरातील उमेदवारांच्या प्रचारासाठी उद्धव ठाकरे सोमवारी मैदानात उतरले होते. त्यांनी प्रभाग क्र. १९३च्या उमेदवार हेमांगी वरळीकर, १९४चे निशिकांत शिंदे आणि १९५चे विजय भणगे यांच्या निवडणूक कार्यालयांचे उद्‍घाटन केले.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Aditya Thackeray
marathi
Mumbai
mns
Marathi Language
mns party
Maharashtra Politics
Mumbai BMC Elections
Municipal election
MNS Chief Raj Thackeray
bmc center
mumbai politics
bmc election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com