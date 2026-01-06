Uddhav Thackeray: मराठी अस्मितेसाठी साथ द्या! उद्धव ठाकरेंनी फुंकले निवडणुकीचे रणशिंग

Uddhav Thackeray Election Campaign : मराठी अस्मितेसाठी मशाल आणि इंजिनला साथ देण्याचे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी (ता. ५) मतदारांना केले. वरळी आणि आसपासच्या परिसरातील उमेदवारांच्या प्रचारासाठी उद्धव ठाकरे सोमवारी मैदानात उतरले होते. त्यांनी प्रभाग क्र. १९३च्या उमेदवार हेमांगी वरळीकर, १९४चे निशिकांत शिंदे आणि १९५चे विजय भणगे यांच्या निवडणूक कार्यालयांचे उद्घाटन केले..उद्धव ठाकरे म्हणाले, की ‘मराठी अस्मितेसाठी मशाल आणि इंजिनला साथ देण्याची गरज आहे. मुंबईची मराठी ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे.’ या वेळी तेजस ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत, मिलिंद नार्वेकर आणि मनसे नेते बाळा नांदगावकर उपस्थित होते. दुसरीकडे युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनीही सोमवारी मुंबईतील विविध प्रभागांत निवडणूक कार्यालयांचे उद्घाटन केले..Rais Shaikh: आमदार रईस शेख यांना राजीनामा द्यावा लागेल, समाजवादी पक्षाचा आक्रमक पवित्रा!.तसेच भेटी देऊन शिवसैनिकांमध्ये तसेच कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह भरला. आदित्य ठाकरे यांनी धारावी, कुर्ला, चेंबूर आणि गोवंडी परिसरातील उमेदवारांच्या कार्यालयांना भेटी देऊन मतदारांशी थेट संवाद साधला. त्यांनी धारावी येथील वॉर्ड १८८चे उमेदवार आरिफ शेख आणि १८५चे टी. एम. जगदीश यांच्या कार्यालयांना भेटी दिल्या..कुर्ला वॉर्ड १६९च्या उमेदवार प्रवीणा मोरजकर यांना निवडणुकीसाठी शुभेच्छा दिल्या. चेंबूर-गोवंडी वॉर्ड १५४चे उमेदवार शेखर चव्हाण यांच्या कार्यालयाचे उद्घाटन आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच सुधांशू दुनबळे (वॉर्ड १५२) आणि निमिष भोसले (वॉर्ड १४४) यांच्या प्रचाराची त्यांनी धुरा सांभाळली..Thane Municipal Election: महायुतीत शिंदेंचाच वरचष्मा! सर्वाधिक १२ पॅनेल घेतले ताब्यात; भाजपच्या वाट्याला तीनच पॅनेल.‘शिवशक्ती’च्या विजयाचा निर्धारशिवसेना नेत्या किशोरी पेडणेकर, पद्मजा चेंबूरकर आणि अबोली खाड्ये यांच्याही कार्यालयांना भेटी देऊन प्रचाराचा वेग वाढवण्यात आला. या संपूर्ण दौऱ्यात तेजस ठाकरे यांची विशेष उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली. ‘मुंबईवर मराठी माणसाचाच भगवा फडकणार’ असा ठाम विश्वास या वेळी नेत्यांनी व्यक्त केला. शिवसेना (ठाकरे गट), मनसे आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) या तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत ‘शिवशक्ती’च्या विजयाचा निर्धार व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.