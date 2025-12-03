Uddhav Thackeray: ...ही तर सत्तेसाठी लाचारी, उद्धव ठाकरे यांची एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका

मुंबई : काँग्रेस शिवसेनेसोबत गेली, असा आरोप करण्यात आला, पण शिवसेना काँग्रेससोबत गेली नाही. भाजपने त्यावेळी दगाबाजी आणि विश्वासघात केला. त्यामुळे त्यांना धडा शिकवण्यासाठी आपण महाविकास आघाडी स्थापन केली, पण आता नगरपालिकांच्या निवडणुकीत ‘त्यांच्या’च पोस्टरवर सोनिया गांधींचे फोटो आहेत. जे मला शिव्या देत होते, त्यांच्या पोस्टरवर आनंद दिघे यांच्या बाजूला सोनिया गांधींचा फोटो दिसून येत आहे. ही सगळी लाचारी सत्तेसाठी सुरू असल्याची टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली..शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘मातोश्री’वर उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत (ठाकरे) प्रवेश केला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केला. .Maharashtra Politics: शिवसेना शिंदे गटाला धक्का! शिलेदारानं साथ सोडली; अनेक कार्यकर्ते भाजपात जाणार .ते म्हणाले, दिशाभूल झालेले अनेकजण पक्षाला सोडून गेले होते. पण आता ते परतत आहेत. मधील काळात सर्वांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यात आली होती. त्याला काही कट्टर शिवसैनिकही बळी पडले. गद्दारी करताना कारण काय दिले होते की, उद्धव ठाकरे काँग्रेससोबत गेल्यामुळे आम्ही युती तोडली. पण आता त्यांनी त्यांचा गत काही वर्षांतील इतिहास पाहावा..‘हू का चू’ करत नाहीतशिवसैनिक आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये काही ठिकाणी संघर्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘भाजप आता सांगत आहे की, फक्त क्रमांक एकला महत्त्व असते, क्रमांक दोन वगैरे काहीही नसते. आज भाजपचे कार्यकर्ते शिवसैनिकांना मारहाण करत आहेत. पण हे ‘हू का चू’ करू शकत नाहीत. ही लाचारी नाही का? ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. तो अबाधित राखण्याचे काम तुम्हाला करायचे आहे.’’.Mumbai News: ३ दिवसांत स्पष्टीकरण नाही तर काम थांबवणार! बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर संकट; दोन कंत्राटदारांना महापालिकेची नोटीस, कारण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.