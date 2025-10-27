Uddhav Thackeray Latest News : मुंबईमध्ये आयोजित शिवेसना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या निर्धार मेळाव्यात बोलताना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. तसेच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घराणेशाहीबद्दल केलेल्या टीकेलाही प्रत्युत्तर दिले. या मेळाव्यास संजय राऊत, आदित्य ठाकरे या पक्ष नेत्यांसह शाखाप्रमुख, उपशाखाप्रमुखांसह विभागप्रमुख आणि उपविभागप्रमुखांची उपस्थिती होती.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘’आज भाजप, मिंधेंकडे पैसा असेल पण जीवाला जीव देणारी माणसं नाहीत. मुंबईवरती कुणाचा डोळा आहे, हे सगळ्यांना माहीत आहे. खासकरून दोन व्यापाऱ्यांचा डोळा आहे. आजच एकजण येऊन गेला. आज खरंच काय योगायोग आहे मला माहीत नाही, मी दैनिकात दोन बातम्या पाहिल्या, ज्यात पहिल्या पानावर भाजप कार्यालयाचं भूमिपूजन आणि आतमध्ये एक बातमी आहे जिजामाता उद्यानात लवकरच अॅनाकोंडा येणार.‘’
तसेच ‘’आता आपण पेंग्विन आणले त्यामुळे लाखो पर्यंटक तिकडे वाढले, नक्कीच मला त्याचा अभिमान आहे. पेंग्विन आणल्यानंतर काही पेंग्विनच्या उंचीची आणि बुद्धीची माणसं त्यावर टीका करताय, ते सोडून द्या. पण अॅनाकोंडा म्हणजे, माणसं गिळणारा साप आणि तो आज इकडे येऊन भूमिपूजन करून गेला. त्याला मुंबई गिळायची आहे. तू कशी गिळतो मी बघतोच.’’ असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
याचबरोबर ‘’भूमिपूजन करायला आले तर ते घराणेशाहीवर टीका करताय. यांचं कारटं तिकडे क्रिकट कंट्रोल बोर्डाचं अध्यक्ष झालंय, ते त्याच्या क्रेडिटने झालंय, मेरिटने झालंय आणि घराणेशाही कोणाची, ठाकरेंची? अरे समोर तर उभा राहून दाखवं. त्या अब्दालीला मला सांगायचं आहे, आम्ही आमच्या आई-वडिलांचे ऋण मानणारे घराणेशाहीचे म्हणा किंवा घराण्याच्या परंपरेचे पाईक आहोत, वारसदार आहोत.’’ अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या टीकेला त्यांचा नामोल्लेख न करता प्रत्युत्तर दिलं.
