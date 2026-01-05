मुंबई

Mumbai Muncipal Election: शिवसेना विरुद्ध शिवसेना! ठाकरेंचे शिलेदार शिंदेंच्या माजी नगरसेवकांशी भिडणार

Political Showdown : नऊ वर्षांनंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत ठाकरे-शिंदे गटांमध्ये वारसदारकीची निर्णायक लढत
Thackeray Camp Faces Shinde Loyalists in High-Stakes BMC Battle

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मिलिंद तांबे

मुंबई - महापालिकेच्या निवडणुका तब्बल नऊ वर्षांनंतर होणार आहेत. यंदाची निवडणूक खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक ठरणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर आता मुंबईतील २२७ प्रभागांचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. तब्बल ६६ जागांवर शिवसेना विरुद्ध शिवसेना असा थेट सामना रंगणार आहे.

Uddhav Thackeray
Mumbai
election
Eknath Shinde
Opposition leaders
bmc election
shivsena

