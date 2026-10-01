Uddhav Thackeray Thane : उद्धव ठाकरेंना पाहताच पूर्णेकर कुटुंबीयांचा आक्रोश; ‘न्याय मिळवून द्या’, ठाकरेंनी दिला धीर

Pradeep Purnekar family : ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर ठाण्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्या भेटीनंतर आज उद्धव ठाकरे यांनी पूर्णेकर कुटुंबीयांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे यांना पाहताच कुटुंबीयांनी आक्रोश केला. यावेळी ठाकरे यांनी कुटुंबीयांना धीर देत, ‘आम्ही तुमच्या सोबत आहोत,’ असे आश्वासन दिले..उद्धव ठाकरे यांनी प्रदीप पूर्णेकर यांचा मुलगा राम पूर्णेकर यांच्याशी संवाद साधला. कुटुंबीयांनी या हत्येची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावेळी परिसरात ‘न्याय हवा’, ‘पूर्णेकर अमर रहे’ अशा घोषणा देण्यात आल्या..या प्रकरणात लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल झाले पाहिजे. तसेच मिनाक्षी शिंदे यांच्या नावाचाही आरोपपत्रात उल्लेख झाला पाहिजे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली. संजय राऊत ठाण्यात आल्यानंतर एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव आले. त्याआधी त्यांचे नाव घेतले जात नव्हते, असा दावाही ठाकरे यांनी केला..दरम्यान, या हत्येप्रकरणी शिंदे गटाच्या नेत्या मिनाक्षी शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले जात आहेत. तसेच प्रदीप पूर्णेकर यांचा मित्र पप्या शिंदे याने हत्येत मदत केल्याची माहिती तपासातून समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. या आरोपांची अधिकृत पुष्टी तपास यंत्रणेकडून अद्याप झालेली नाही..Raj Thackeray and Uddhav Thackeray: राज-उद्धव ठाकरे पुन्हा एकत्र मैदानात; ४ ऑक्टोबरला मुंबईत मोर्चा, हातात फक्त तिरंगा!.ठाणे गुन्हे शाखेने या प्रकरणात दोन दुचाकी ताब्यात घेतल्या असून दोन महिला आणि दोन पुरुषांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. फरार आरोपी तसेच अटक आरोपींच्या संपर्कात असलेल्या व्यक्तींचीही चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. सर्व आरोपी लवकरच पोलिसांच्या ताब्यात असतील, असा दावा पोलिस सूत्रांकडून करण्यात आला आहे.उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत मिलिंद नार्वेकर, राजन विचारे आणि मनसेचे नेते अविनाश जाधव उपस्थित होते. पूर्णेकर कुटुंबाला योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन ठाकरे यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.