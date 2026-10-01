मुंबई

Uddhav Thackeray Thane : उद्धव ठाकरेंना पाहताच पूर्णेकर कुटुंबीयांचा आक्रोश; ‘न्याय मिळवून द्या’, ठाकरेंनी दिला धीर

Pradeep Purnekar murder : प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. कुटुंबीयांनी न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली.
Uddhav Thackeray Thane Pradeep Purnekar murder

Uddhav Thackeray Thane Pradeep Purnekar murder

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Pradeep Purnekar family : ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर ठाण्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्या भेटीनंतर आज उद्धव ठाकरे यांनी पूर्णेकर कुटुंबीयांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे यांना पाहताच कुटुंबीयांनी आक्रोश केला. यावेळी ठाकरे यांनी कुटुंबीयांना धीर देत, ‘आम्ही तुमच्या सोबत आहोत,’ असे आश्वासन दिले.

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