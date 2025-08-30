मुंबई

Navi Mumbai Traffic: तुर्भे एमआयडीसी मार्गावर वाहतूक कोंडी, ठाकरे गटाकडून जनआंदोलनाचा इशारा

Maharashtra Politics: तुर्भे एमआयडीसी येथील तुर्भे नाका ते महापे मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. या समस्येमुळे उद्धव ठाकरे गटाकडून प्रशासनालाजन आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
Updated on

तुर्भे : तुर्भे एमआयडीसी येथील तुर्भे नाका ते महापे मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. या समस्येमुळे स्थानिक रहिवासी आणि कामगारवर्ग अत्यंत त्रस्त झाला आहे. वाहतुकीची अव्यवस्था व रस्त्यावर अडथळा निर्माण झाल्यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन प्रभावित होत आहे. याबाबत येत्या १५ दिवसांत वाहतुकीचे नियोजन केले नाही तर जनआंदोलन केले जाईल, अशा इशारा उद्धव ठाकरे गटाकडून पोलिस प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

