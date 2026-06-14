Uddhav Thackeray: ठाकरे गटात मोठा भूकंप! ७ खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार? मातोश्रीवर हायव्होल्टेज बैठक

मुंबई : राज्यात 'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेचे (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांची बैठक रविवारी त्यांच्या आपल्या 'मातोश्री' निवासस्थानी बोलावली आहे. काही दिवसांपासून 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार फोडण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव यांनी बोलावलेल्या या बैठकीला विशेष महत्त्व आहे. .ठाकरेंच्या शिवसेनेचे काही खासदार शिंदेंच्या संपर्कात असल्याची चर्चा काही दिवस सुरू आहे. परभणीचे खासदार संजय ऊर्फ बंडू जाधव हे शिंदेंच्या संपर्कात असल्याची चर्चा आहे. त्यानंतर शिवसेनेकडून परभणी जिल्ह्याच्या पक्षसंघटनेतही काही बदलही करण्यात आले. काही दिवसांपासून संजय जाधव हे ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या बैठकांनाही उपस्थित राहिले नाहीत..Mumbai: एल निनोचा मोठा परिणाम! आता तीन महिने धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठीच; राज्यात सिंचनाला ब्रेक .त्याचबरोबर हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली होती. तसेच नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी खासदार श्रीकांत शिंदेंची भेट घेतली होती. मात्र, या भेटी विकासकामे आणि निधीसंदर्भात असल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी उदय सामंत यांची भेट घेतली..चोरी होऊनही कोणी बोलत नाही'अयोध्या येथील राम मंदिराच्या दानपेटीतील पाच कोटी रुपये चोरीला गेले, त्यावरून खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "पाच कोटी रुपये चोरीला जाऊनही कोणी बोलायला तयार नाही. भाजप नेते 'जय श्रीराम'च्या घोषणा देत आहेत. पण ते जिथे दिसतील, तेथे त्यांना चोरीवरून प्रश्न विचारा.".T20 Mumbai Women's League: सोबो मुंबई फाल्कन्सला सायली सातघरेच्या नेतृत्वात विजेतेपद! मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स फायनलमध्ये पराभूत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.