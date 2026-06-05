Thane News: साप चावला, रूग्णालयात पोहोचण्यास विलंब; कुटुंबापासून चिमुकला हिरावला

ठाणे : उल्हासनगर येथे एक धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. साप चावल्यामुळे एका 3 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. रुग्णालयात वेळेत उपचार न मिळाल्यामुळे मुलाचा मृत्यू झाला, असा आरोप मृत मुलाच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अंबरनाथच्या शिवसगंगा परिसरात एका 3 वर्षीय मुलाला कोब्रा साप चावल्याची घटना घडली. या सर्पदंशामुळे उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तथापि, डॉक्टरांनी वेळेत उपचार न केल्यामुळे मुलाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत संतप्त कुटुंबीयांनी रुग्णालयात मोठा गोंधळ घातला..Mumbai News: दिल्लीतील अग्निकांडानंतर मुंबई फायर ब्रिगेड सतर्क, हॉटेलांवर 'अग्निशमन'ची करडी नजर .दरम्यान, यावेळी कुटुंबियांनी जो साप चावल्याने मुलाचा मृत्यू झाला तो साप देखील रुग्णालयात आणल्याचे समोर आले. तसेच रुग्णालयात मुलाला आणलं त्यावेळी त्याची प्रकृती गंभीर होती रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो यशस्वी ठरला असल्याचं रुग्णाचे अधीक्षक डॉक्टर बनसोडे यांनी सांगितले आहे..Mumbai Local: दोन महिन्यांत ३० कोटी दंड वसूल, रेल्वेतील विनातिकीट प्रवाशांवरील कारवाईला यश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.