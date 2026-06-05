मुंबई

Thane News: साप चावला, रूग्णालयात पोहोचण्यास विलंब; कुटुंबापासून चिमुकला हिरावला

UIhasnagar Snakebite: उल्हासनगरात तीन वर्षाच्या चिमुकल्याला साप चावल्याने मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. वेळेत उपचार न मिळल्यामुळे मुलाचा मृत्यू झाल्याचा कुटुंबियांनी आरोप केला आहे.
UIhasnagar Snakebite

UIhasnagar Snakebite

ESakal

Mansi Khambe
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ठाणे : उल्हासनगर येथे एक धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. साप चावल्यामुळे एका 3 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. रुग्णालयात वेळेत उपचार न मिळाल्यामुळे मुलाचा मृत्यू झाला, असा आरोप मृत मुलाच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे.

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