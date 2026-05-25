Thane News: डॉक्टर सुट्टीवर, शस्त्रक्रिया महिनाभर लांबणीवर, रुग्णाची फरपट; उल्हासनगरातील प्रकार!

उल्हासनगर : उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात राजकुमार पासी नावाचा रुग्ण गेल्या तब्बल महिनाभरापासून दाखल असूनही त्याच्या पायाचे ऑपरेशन अद्याप करण्यात आलेले नाही. डॉक्टर सुट्टीवर असल्याचे कारण देत चार वेळा शस्त्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याने रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा संताप वाढला आहे..रुग्णाला ऑपरेशन होणार असल्याचे सांगून दिवसभर उपाशी ठेवले जाते; मात्र, नंतर डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने शस्त्रक्रिया रद्द झाल्याचे सांगून पुढील तारीख दिली जाते. त्यामुळे राजकुमार पासी यांची मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही प्रकारे मोठी फरफट होत आहे. "पायाचे ऑपरेशन नेमके कधी होणार?" असा प्रश्न आता त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे..Bullet Train: बुलेट ट्रेनच्या भुयारी मार्गाला वेग! २१ किमी बोगद्यासाठी दुसरी 'टीबीएम' घणसोलीत दाखल.जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. मनोहर बनसोडे यांच्या देखरेखीखाली यापूर्वी अनेक गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडल्या आहेत. त्यामुळे एका सामान्य पायाच्या ऑपरेशनसाठी इतका विलंब का होत आहे, असा सवाल रुग्णालय परिसरात उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात डॉ. बनसोडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र तो होऊ शकला नाही..रुग्णालयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नगंभीर रुग्णांना थेट ठाण्यातील शिवाजी रुग्णालयात हलवले जात असल्याने उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शनिवार असूनही जबाबदार वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने रुग्ण आणि नातेवाइकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..Accident: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुन्हा अपघात! कनेक्टिंग लिंकवर दोन कारची धडक, पाच जण जखमी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.