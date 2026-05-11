Thane Water Supply: उल्हासनगरात पुन्हा टँकरराज, ४५० कोटींच्या योजनांनंतरही पाणीटंचाई कायम

नवनीत बऱ्हाटे उल्हासनगर : कोट्यवधी रुपयांच्या जलवाहिन्या, वाढीव पाणीपुरवठा योजना आणि नुकतीच करण्यात आलेली पाणी दरवाढ; तरीही उल्हासनगरकरांच्या नळांना कोरडेपणाचाच शाप कायम असल्याचे चित्र आहे. शहराला सुरळीत पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन देणाऱ्या महापालिकेलाच आता नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी पुन्हा टँकरचा आधार घ्यावा लागत असल्याने सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..महापालिकेने टंचाईग्रस्त भागांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी तब्बल २६ लाख ३१ हजार रुपयांची निविदा जाहीर केली आहे. या अंतर्गत नागरिकांना ७५० रुपयांत सात हजार लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .उल्हासनगर शहरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. एमआयडीसीकडून शहराला दररोज सुमारे १४० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी अनेक भागांमध्ये कमी दाबाने पाणी येणे, जलवाहिन्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर गळती होणे, दूषित पाणीपुरवठा तसेच पाणी चोरीच्या तक्रारी कायम आहेत..शहरात 'निळी रेषा' आणि वाढीव पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत ४५० कोटी रुपये खर्चून नवीन जलवाहिन्या टाकल्या. मात्र, या योजनांनंतरही नागरिकांच्या नळांपर्यंत पुरेसे पाणी पोहोचत नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. उन्हाळ्यात बिकट परिस्थिती पाहता पाणीपुरवठा विभागाने टँकरचा पर्याय स्वीकारला आहे. जलवाहिनी फुटणे, पाणीपुरवठा खंडित होणे किंवा दूषित पाणी अशा परिस्थितीत संबंधित भागातील नागरिकांनी महापालिकेशी संपर्क साधल्यास त्यांना टँकरद्वारे पाणी दिले जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..टँकरमाफियांची भीतीटंचाईग्रस्त भागांऐवजी काही टँकर चालक श्रीमंत वस्त्यांमध्ये अधिक दराने पाणी विक्री करतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे टँकर वितरण प्रक्रियेवर कठोर नियंत्रण ठेवणे आणि गरजू नागरिकांपर्यंतच पाणी पोहोचवणे, हे महापालिकेसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.