Ulhasnagar: धावत्या लोकलमध्ये चाकू हल्ला अन् लुटीचा प्रयत्न, प्रवासी जखमी; आरोपी अटकेत, VIDEO VIRAL

कल्याण : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमध्ये गर्दीमुळे मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. याबाबत अनेक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अशातच आता लोकलमध्ये एका प्रवाशावर चाकू हल्ला करून लुटीचा प्रयत्न केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवार (ता. २३) रोजी विठ्ठलवाडी ते उल्हासनगर दरम्यान धावणाऱ्या खोपोली लोकलमध्ये ही घटना घडली आहे. दुपारी १ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास खोपोली लोकलमध्ये आरोपी जोगिंदर सिंग लबाना याने प्रवासी नितेश कुमार शहा यांच्यावर चाकू हल्ला करत लुटीचा प्रयत्न केला..दरम्यान, या हल्ल्यात प्रवासी नितेश कुमार शहा किरकोळ जखमी झाले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत रेल्वे सुरक्षा बल आणि रेल्वे पोलीस यांनी संयुक्त कारवाई करत आरोपी जोगिंदर सिंग लबाना याला अटक केली आहे. हा आरोपी उल्हासनगर परिसरातील सराईत गुन्हेगार असल्याची माहिती समोर आली आहे..सध्या आरोपी जोगिंदर सिंग लबानाला कल्याण न्यायालय येथे हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तथापि, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच या घटनेमुळे लोकल प्रवासातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.