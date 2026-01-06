मुंबई

Ulhasnagar: उल्हासनगरमध्ये २० प्रभागांतील ७८ जागांसाठी ४३२ उमेदवार रिंगणात; राष्ट्रीय आणि स्थानिक पक्षांचा महासंग्राम, बहुरंगी सामना रंगणार

Ulhasnagar Municipal Corporation elections news: उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत अपेक्षित युती न घडल्याने यंदाची निवडणूक थेट आणि बहुरंगी लढतीकडे झुकलेली पाहायला मिळणार आहे.
Ulhasnagar Municipal Corporation elections

Ulhasnagar Municipal Corporation elections

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उल्हासनगर : उल्हासनगरचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. २०२६ च्या महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होत असून, उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होताच शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यंदा भाजपा आणि शिंदे गट यांची अपेक्षित राजकीय युती न घडल्याने सत्तासंघर्ष अधिकच रंगतदार ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मतदारांसमोर पर्यायांची रेलचेल असून ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने बहुरंगी ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
Maharashtra Politics
Municipal election
Ulhasnagar
Ulhasnagar Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com