मुंबई

Ulhasnagar: कर्तव्यावर असतानाच काळाचा घाला! वायरमनचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; कुटुंबाला 50 लाखांच्या मदतीची मागणी

Electric Shok Dead : उल्हासनगर येथे महावितरणचे काम करत असताना विजेचा धक्का लागून वायरमनचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी कुटुंबाला 50 लाखांच्या मदतीची मागणी केली जात आहे.
Ulhasnagar Wireman dies of electric shock

Ulhasnagar Wireman dies of electric shock

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

उल्हासनगर : ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर येथे मोठी दुर्घटना घडली आहे. महावितरणचे काम करत असताना विजेचा जोरदार धक्का लागून वायरमनचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे सहकाऱ्यांसह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. तसेच मृत व्यक्तीच्या कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले असून पीडित कुटुंबाला ५० लाखांच्या मदतीची मागणी समाजातून केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
mahavitaran
electric shock incident
Ulhasnagar
Electric shock death