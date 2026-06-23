Mumbai News: बाजार सजला, माल भरला; पण पाऊस न आल्याने विक्रेत्यांची निराशा वाढली, छत्री आणि रेनकोट व्यवसायाला मोठा फटका

केवळ शेतकरीच पावसाची वाट पाहत नाहीत, तर असाही एक वर्ग आहे ज्यांची उपजीविका पावसावर अवलंबून आहे. पंधरा दिवसांनंतर पाऊस सुरू झाला असला तरी, छत्री व्यापारी अजूनही निराश दिसत आहेत. छत्री व्यापाऱ्यांच्या मते, वर्षभरातील छत्र्यांची विक्री जून महिन्यातच होत असे. यावर्षी पाऊस न झाल्याने छत्री व्यवसायात २५ टक्क्यांची घट झाली आहे. रविवारी, छत्र्या आणि रेनकोटच्या खरेदीसाठी बाजार सजवला गेला असतानाच, बाजारात खरेदीदारांची मोठी गर्दीही दिसून आली..पावसाच्या अभावामुळे, यावर्षी शाळा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर बऱ्याच काळाने पालक आपल्या मुलांसाठी रेनकोट खरेदी करत आहेत, तर कार्यालयात जाणारे लोक पावसापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी विविध प्रकारचे रेनकोट आणि रेनसुट्स खरेदी करत आहेत. पावसात छत्री हा एक अत्यावश्यक सोबती असतो, त्यामुळे ग्राहक ती खरेदी करताना तिच्या रंगाकडे आणि डिझाइनकडे विशेष लक्ष देत आहेत..Mumbai News: बीकेसी मेट्रोच्या बेसमेंटमध्ये शिरला विषारी पाहुणा! दोन फूट लांबीचा रसेल्स वायपर सापडला, कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट.काळबादेवी रोडवर 'अंजनी अम्ब्रेला'सोबत रेनकोटचा व्यवसाय चालवणाऱ्या दीपक टोपीवाला यांनी सांगितले की, चिनी बनावटीच्या छत्र्यांपेक्षा अधिक मजबूत असलेल्या भारतीय छत्र्यांना ग्राहकांकडून मोठी मागणी आहे. त्यांनी सांगितले की, मुंबईजवळील भिवंडी, वसई आणि उमरगामसारख्या ठिकाणी सुमारे ५,००० कारागीर देशी साहित्याचा वापर करून छत्र्या बनवतात, ज्यांचा पुरवठा मुंबई आणि देशाच्या अनेक भागांमध्ये केला जातो. छत्र्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दांड्या कोलकाताहून आयात केल्या जातात..लहान मुलांच्या छत्र्यांवर कार्टून पात्रांची चित्रे असतात, तर मोठ्या छत्र्या दांड्याच्या पकडीवर आणि मजबुतीवर लक्ष केंद्रित करतात. पूर्वी, काळ्या छत्र्या मोठ्या असत आणि त्यांना घडी घालता येत नसे. वयस्कर लोकांसाठी, या छत्र्या चालण्याची काठी म्हणूनही वापरल्या जात. आता, तीन-घडीच्या छत्र्या उपलब्ध आहेत, ज्यांना घडी घालून पिशवीत सहज ठेवता येते..Thane Illegal Schools: प्रवेशापूर्वी सावध व्हा! ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा शाळांची यादी जाहीर; पालकांना प्रशासनाचा इशारा.सन अम्ब्रेलाचे सुनील म्हणाले की, छत्री उद्योग अजूनही पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे. छत्र्या बनवण्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य चीनमधून आयात केले जाते. भारतातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र सैन्यासाठी पॅराशूटचे कापड बनवते, पण त्यांना छत्रीचे कापड बनवण्यात रस नाही. सन अम्ब्रेला जवळपास १०० वर्षांपासून छत्री उद्योगात आहे. या क्षेत्रात जलद बदल झाले आहेत. पूर्वी छत्र्या बांबू आणि सुती कापडापासून बनवल्या जात असत. आता छत्र्या लोखंड, ॲल्युमिनियम आणि फायबरग्लासपासून बनवल्या जातात..छत्र्यांचा आकार १७ इंच ते ३३ इंच पर्यंत असतो. काळ्या रंगाऐवजी आता छत्र्या विविध रंगीबेरंगी नक्षींमध्ये बनवल्या जात आहेत. ते म्हणाले की, छत्र्या हे एक हंगामी उत्पादन असून, त्यांची आठवण फक्त पावसाळ्यातच येते. छत्री बनवण्याचे साहित्य आता देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये तयार केले जाते. याचा वापर स्थानिक ब्रँड्समध्ये केला जातो. .छत्रीचे दांडे, दांडे आणि स्प्रिंग्ज राजस्थानमध्ये बनवले जातात. ऑल बॉम्बे अंब्रेला मॅन्युफॅक्चरिंग सोसायटीच्या मते, छत्र्यांसाठी लागणारा कच्चा माल अनेक राज्यांमध्ये तयार केला जातो. २८-इंची छत्री ही एक-पदरी छत्री असते, तर २४-इंची छत्री ही दोन-पदरी आणि तीन-पदरी छत्री म्हणून बनवली जाते..शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात वेदर स्टेशन उभारणार, पीक नुकसानीचे अचूक मोजमाप होणार.छत्र्यांना आयात केलेल्या पॉलिस्टर किंवा नायलॉन कापडाचे अस्तर लावलेले असते. छत्री बनवण्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे . त्यांनी सांगितले की, छत्री बनवण्याचा व्यवसाय पाच ते सहा महिने चालतो. केरळमध्ये पावसाळा सुरू होतो, त्यानंतर सप्टेंबरपर्यंत देशभरातील विविध राज्यांमध्ये पाऊस पडतो. छत्री बनवणाऱ्यांना प्रत्येक नगानुसार पैसे दिले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.