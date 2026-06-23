मुंबई

Mumbai News: बाजार सजला, माल भरला; पण पाऊस न आल्याने विक्रेत्यांची निराशा वाढली, छत्री आणि रेनकोट व्यवसायाला मोठा फटका

Umbrella Market News: मुंबईत पावसाला उशीर झाल्याने छत्री व्यवसायात २५ टक्क्यांची घट झाली आहे. बाजारपेठा मांडल्या आहेत, पण विक्री अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. व्यावसायिक चांगल्या पावसाची वाट पाहत आहेत.
Umbrella business in Mumbai

Umbrella business in Mumbai

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

केवळ शेतकरीच पावसाची वाट पाहत नाहीत, तर असाही एक वर्ग आहे ज्यांची उपजीविका पावसावर अवलंबून आहे. पंधरा दिवसांनंतर पाऊस सुरू झाला असला तरी, छत्री व्यापारी अजूनही निराश दिसत आहेत. छत्री व्यापाऱ्यांच्या मते, वर्षभरातील छत्र्यांची विक्री जून महिन्यातच होत असे. यावर्षी पाऊस न झाल्याने छत्री व्यवसायात २५ टक्क्यांची घट झाली आहे. रविवारी, छत्र्या आणि रेनकोटच्या खरेदीसाठी बाजार सजवला गेला असतानाच, बाजारात खरेदीदारांची मोठी गर्दीही दिसून आली.

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