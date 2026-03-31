सिडकोच्या २६ हजार घरांवरील संभ्रम अखेर दूर! मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; LIG लाभार्थ्यांमध्ये मात्र अनिश्चितता कायम

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सिडकोच्या २६,००० घरांच्या लिलावाबाबतची अनिश्चितता अखेर दूर झाली आहे. सिडकोने स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाने सर्व घरांच्या वाटपाला स्थगिती दिलेली नाही; उलट, ही अंतरिम स्थगिती केवळ 'अल्प उत्पन्न गटा'साठी (Low Income Group) राखीव असलेल्या घरांच्या प्रक्रियेपुरतीच मर्यादित आहे..मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडकोच्या गृहवाटप प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याचे प्रसारमाध्यमांतून समोर आल्यानंतर, लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः, अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) लाभार्थी सध्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले आहेत. LIG लाभार्थ्यांनी आपल्या घरांसाठीचा दुसरा हप्ता भरावा की नाही, या संदर्भात सिडकोकडे विचारणा केली जात आहे..डिसेंबर २०२५ मध्ये, राज्य सरकारने अशी घोषणा केली की, ऑक्टोबर २०२४ च्या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या घरांच्या किमतींमध्ये १० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यानंतर, न्यायालयाने LIG (कमी उत्पन्न गट) श्रेणीतील घरांच्या वाटपावर स्थगिती दिली; ज्यामुळे या घरांच्या किमतींमध्ये आणखी कपात होण्याची कोणतीही शक्यता उरली नाही आणि तशा सर्व आशा मावळल्या..या पार्श्वभूमीवर, सिडकोचे (CIDCO) सह-व्यवस्थापकीय संचालक शांतनू गोयल यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने केवळ LIG श्रेणीतील घरांच्या वाटप प्रक्रियेवरच तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) श्रेणीतील घरांच्या वाटपावर मात्र कोणतीही स्थगिती नाही..त्यामुळे, या गटातील लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील; शिवाय, काही लाभार्थ्यांच्या हप्त्यांच्या भरण्यासाठी जर काही विशिष्ट मुदती असतील, तर ती प्रक्रिया देखील सध्या सुरू आहे. CIDCO ने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जाहीर केलेल्या योजनेत २५,७२३ घरांच्या वाटपाची घोषणा समाविष्ट होती.