Bullet Train Tunnel : समुद्राखालील बुलेट ट्रेन बोगद्याला वेग; दुसऱ्या टीबीएमने खोदकामाला सुरुवात

- नितीन बिनेकरमुंबई - मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भारतातील पहिल्या समुद्राखालील रेल्वे बोगद्याच्या उभारणीला वेग आला आहे. ठाणे खाडीखाली समुद्राच्या तळातून जाणाऱ्या बोगद्याच्या खोदकामासाठी सावली (घणसोली) येथून दुसऱ्या टनल बोरिंग मशीनने (टीबीएम) शनिवारी काम सुरू केले. १० किलोमीटरच्या या टप्प्यातील तब्बल ७ किलोमीटरचा बोगदा समुद्राखालून जाणार असून, भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील हा पहिलाच समुद्राखालील रेल्वे बोगदा ठरणार आहे..मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील एकूण २१ किलोमीटरचा भूमिगत बोगदा सावली (घणसोली) ते वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) असा आहे. त्यापैकी १६ किलोमीटरचा भाग *टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम)*च्या साहाय्याने तयार केला जात आहे, तर उर्वरित पाच किलोमीटरचा बोगदा न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड (एनएटीएम) तंत्रज्ञानाद्वारे यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आला आहे. पहिल्या टीबीएमने ५ जुलै रोजी विक्रोळी ते बीकेसी या दिशेने खोदकाम सुरू केले असून, दुसऱ्या मशीनच्या कार्यारंभामुळे संपूर्ण भूमिगत मार्गाच्या बांधकामाला आणखी गती मिळणार आहे..अत्याधुनिक टीबीएमची ताकदया प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणारी टीबीएम भारतातील रेल्वे बोगद्यांच्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्वांत मोठ्या मशीनपैकी एक आहे. १३.६ मीटर व्यासाचा कटरहेड, ३,२०० टन वजन आणि ९६ मीटर लांबी असलेली ही मिक्सशील्ड प्रकारातील सेमी-ऑटोमॅटिक, स्लरी-आधारित मशीन आहे. कठीण भूगर्भीय परिस्थितीतही जमिनीची स्थिरता राखत सुरक्षितपणे खोदकाम करण्यासाठी बेंटोनाइट स्लरी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. अॅडव्हान्स्ड सेमी-कन्टिन्युअस अॅडव्हान्स (एससीए) प्रणालीमुळे बोगद्याचे खोदकाम आणि काँक्रीट रिंग बसविण्याचे काम एकाच वेळी करता येत असल्याने बांधकामाचा वेग वाढण्यास मदत होत आहे..३९ मीटर खोल शाफ्ट; सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक व्यवस्थाटीबीएम कार्यान्वित करण्यासाठी सावली येथे जमिनीखाली ३९ मीटर खोल शाफ्ट उभारण्यात आला आहे. मर्यादित जागेमुळे मशीनचे विविध भाग स्वतंत्रपणे खाली उतरवून त्यांची जोडणी करण्यात आली. टीबीएममध्ये कटरहेड, मेन बेअरिंग, जॉ क्रशर, मेन शिल्ड, टेल शिल्ड आणि चार डबल-स्टोरी गॅन्ट्री बसविण्यात आल्या आहेत. तसेच मल्टी-गॅस रिअल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली, स्वयंचलित अग्निशमन यंत्रणा, वॉटर कर्टन, स्प्रिंकलर नेटवर्क, बॅकअप वीज व्यवस्था आणि आपत्कालीन सुरक्षितता प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. बोगद्याच्या बांधकामादरम्यान जमिनीची हालचाल, कंपन आणि भूगर्भातील बदलांवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक निरीक्षण यंत्रणाही बसविण्यात आली आहे..जलरोधक बोगद्याची उभारणीटीबीएमद्वारे तयार होणारा संपूर्ण बोगदा पूर्णपणे जलरोधक स्वरूपात उभारण्यात येत आहे. बोगद्याच्या अस्तरासाठी डबल-लेयर ईपीडीएम गॅस्केट आणि हायड्रोफिलिक सीलचा वापर करण्यात येत असून, त्यामुळे समुद्राचे पाणी बोगद्यात शिरू नये, यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. संरचनेची सुरक्षितता, भूजलाची स्थिती आणि बोगद्याची स्थिरता यावर रिअल-टाइम प्रणालीद्वारे सातत्याने नजर ठेवली जाणार आहे..बुलेट ट्रेन बोगदाप्रकल्प : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनवैशिष्ट्य : भारतातील पहिला समुद्राखालील रेल्वे बोगदाखोदकाम : सावली (घणसोली) ते विक्रोळीएकूण टप्पा : १० किमीसमुद्राखालचा भाग : ७ किमीएकूण भूमिगत बोगदा : २१ किमीटीबीएमद्वारे बांधकाम : १६ किमीएनएटीएम तंत्रज्ञानाने पूर्ण : ५ किमी.टीबीएमची वैशिष्ट्ये -व्यास : १३.६ मीटरवजन : ३,२०० टनलांबी : ९६ मीटरशाफ्टची खोली : ३९ मीटरतंत्रज्ञान : मिक्सशील्ड, एससीए, बेंटोनाइट स्लरीसुरक्षा : मल्टी-गॅस रिअल-टाइम मॉनिटरिंग व स्वयंचलित अग्निशमन प्रणाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.