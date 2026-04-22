Vasai Virar Contract Staff Row: वसई-विरार महापालिकेतील ठेका कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक कारवाई; मतदार यादी पुनर्निरीक्षणाचे पैसे नाहीत, जबाबदारी मात्र टाकली

विरार : वसई विरार महानगरपालिकेमध्ये ठेका कर्मचारी म्हणून कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांवर मतदार यादीचे विषेश सखोल पुनर्निरीक्षण (एस आय आर) या कामामध्ये हलगर्जीपणा केल्याचे दाखवून कामावरून कमी करण्याचा चुकीच्या कारवाई करण्यात आली आहे. हे काम करण्याचे पैसे ठेका कर्मचार्यांना मिळत नाहीत परंतु कारवाई मात्र केली जाते. याविरोधात आता कामगार संघटना आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. याबाबत युनियनने महापौर आजीव पाटील यांना निवेदन दिले आहे..वसई विरार महानगरपालिकेमध्ये गेल्या कित्येक वर्षापासून टेक्यावर प्रामाणिकपणे काम करणारे कर्मचारी यांना मतदार वादीचे विषेश सखोल पुनर्निरीक्षण (एस आय आर) काम करण्याकरिता नियुक्त केले गेले आहे. त्यांनी सदर काम योग्य पद्धतीने न केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्यानी दिलेले आहेत..सदर वाव अत्यंत गंभीर असून कर्मचा-यांच्या बाबतीत अन्यायकारक आहे, ठेका कर्मचारी हे गेले कित्येक वर्षे लोकसभा, विधानसभा निवडणुक आणि बीएलओची कामे करीत आहेत. त्यावेळी त्यांच्याकडून कठोरपणे कामे करुण घेतली जातात. परंतु त्या कामाचा कोणताही मोबदला वा भत्ता त्यांना दिला जात नाही. त्या राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियन संघटनेने सुमारे आठ वर्षापासून पत्रव्यवहार करीत आहोत. आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, निवडणुक आयोग यांच्याकडे पत्रव्यवहार तथा चर्चा करून ह्या ठेका कर्मचा-यांना भत्ता व मोबदला मिळावा अश्या मागण्या युनियन कडून केल्या आहेत. अशा वेळी केवळ आश्वासनांशिवाय काही हाती लागलेले नाही..ज्या कर्मचायांवर कारवाई करण्यात आली आहे त्याची यादी निवेदना बरोबर जोडण्यात आले आहे. त्यात ठेका कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेचे कर्मचारी समजले गेले आहे. ठेका किंवा कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी हा शब्द वापरलेला नाही आगोदरच तुटपुंजा पगारामध्ये कार्यरत असणा-या ठेका कर्मचारी उपरोक्त जवाबदारीची कामे करीत असताना त्याला कोणताही मोवदला किंवा भत्ता न देता वेठबिगारासारखे वागवुन घेणे आणि कामामध्ये त्रुटी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणे हे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही.याबाबतीत गांभीर्याने विचार करून काम केल्यावर भत्ता वा मोबदला न मिळाल्यास ठेका कर्मचा-यांना अशाप्रकारे वेठबिगारी करायला लावू नये अन्यथा कर्मचा-यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी लोकशाही मागनि आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा युनियनने महापौरांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.