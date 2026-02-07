राज्यशासनाचा निर्णय! प्रत्येक भूखंडाला आता भू आधार क्रमांक; राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी, वाद कमी होणार

मुंबई : शेतजमिनींचा नकाशा तसेच सातबारा उतारामधील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख (सातबारा) अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जमिनींचे प्रलंबित वाद मिटण्यास मदत होणार असून प्रत्येक भूखंडाला आता ‘भू-आधार’ क्रमांक (यूएलपीआयएन) मिळणार आहे. या डिजिटल क्रांतीमुळे जमिनीचे नकाशे आणि सातबारा उतारा यातील तफावत दूर होणार आहे..Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत. मात्र, या पोटहिश्शांची मोजणी न झाल्याने सरकारी दप्तरी नकाशे आणि सातबारा उतारा यांचा ताळमेळ लागत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून आता पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला आता (यूएलपीआयएन) ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच जमिनीची माहिती या एका क्रमांकावर उपलब्ध असेल..भू आधार क्रमांक व पोटहिश्शांची मोजणी यामुळे जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित होऊन शेतकऱ्यांमधील आपापसांतील वाद कमी होतील. सातबारा उताऱ्याप्रमाणे जागेचा अचूक नकाशा उपलब्ध होईल. पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी बँकांकडे अचूक माहिती उपलब्ध असेल.मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होऊन खरेदी - विक्री सुलभ होण्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे..अंमलबजावणीसाठी समित्यांची स्थापनाप्रकल्पाच्या सनियंत्रणासाठी राज्य स्तरावर महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या या कामाचा आठवड्याला आढावा घेतील. यामध्ये खासगी सर्वेक्षण संस्थांचीही मदत घेतली जाणार आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नकाशे आणि सातबारा यांचा मेळ बसल्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनींचे अर्थकारण अधिक मजबूत होईल- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.