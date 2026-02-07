मुंबई

राज्यशासनाचा निर्णय! प्रत्येक भूखंडाला आता भू आधार क्रमांक; राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी, वाद कमी होणार

मुंबई : शेतजमिनींचा नकाशा तसेच सातबारा उतारामधील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख (सातबारा) अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जमिनींचे प्रलंबित वाद मिटण्यास मदत होणार असून प्रत्येक भूखंडाला आता ‘भू-आधार’ क्रमांक (यूएलपीआयएन) मिळणार आहे. या डिजिटल क्रांतीमुळे जमिनीचे नकाशे आणि सातबारा उतारा यातील तफावत दूर होणार आहे.

