मुंबई

Navi Mumbai: १५ वर्षीय मुलीशी प्रेमसंबंध, घरी बोलावून अत्याचार; एक महिन्याची गर्भवती, २० वर्षीय तरुणावर गुन्हा

Navi Mumbai Crime: एका २० वर्षीय तरुणाने १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Navi Mumbai Crime

Navi Mumbai Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : उरण परिसरात राहणाऱ्या एका २० वर्षीय तरुणाने १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी उरण पोलिसांनी आरोपी तरुणाविरोधात बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केली आहे.

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