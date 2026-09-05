Navi Mumbai: १५ वर्षीय मुलीशी प्रेमसंबंध, घरी बोलावून अत्याचार; एक महिन्याची गर्भवती, २० वर्षीय तरुणावर गुन्हा

नवी मुंबई : उरण परिसरात राहणाऱ्या एका २० वर्षीय तरुणाने १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी उरण पोलिसांनी आरोपी तरुणाविरोधात बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केली आहे..शुभम म्हात्रे असे आरोपी तरुणाचे नाव असून सध्या तो महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहे. शुभमने अल्पवयीनसोबत प्रेमसंबध निर्माण केले व तिला आपल्या घरी बोलावून जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केले होते. त्यामुळे पीडित मुलीच्या पोटात दुखण्यास सुरुवात झाल्याने तिच्या आई वडिलांनी तिला खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेले. .पालिका मुख्यालयातच शिवसेना शाखाप्रमुखाची भाजप नेत्याला धक्काबुक्की, पायऱ्यांवरून ढकलत हल्ल्याचा प्रयत्न; Video Viral.डॉक्टरांनी तपासणी केली असता पीडित मुलगी एक महिन्याची गरोदर असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर डॉक्टरांनी याबाबतची माहिती उरण पोलिसांना दिली. त्यानुसार पोलिसांनी पीडितेकडे विचारपूस केली असता, शुभम म्हात्रे याने तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केल्याचे सांगितले..शिंदेंच्या भाषणावेळी समईचा भडका उडाला, मोठी हानी होणार इतक्यात...; प्रताप सरनाईकांनी 'अशी' विझवली आग.मंगला एक्स्प्रेसमध्ये १५ दिवसांच्या बाळाचा मृत्यूछत्तीसगडहून कन्नूरकडे जाणाऱ्या मंगला एक्स्प्रेसमध्ये प्रवास करणाऱ्या कुटुंबातील १५ दिवसांच्या बाळाचा तापामुळे मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ४) वीर रेल्वे स्थानकाच्या हद्दीत घडली. मोहम्मद हसन असे मृत बाळाचे नाव आहे. अल्लारखा, त्यांची पत्नी, दोन वर्षांची मुलगी आयफा आणि १५ दिवसांचे बाळ मोहम्मद हसन है कुटुंब मंगला एक्स्प्रेसने छत्तीसगडहून कन्नूरकडे जात होते. प्रवासादरम्यान बाळाला ताप आला होता. भुसावळ रेल्वे स्थानकावर त्याच्यावर उपचारही करण्यात आले; मात्र पुढील प्रवासात वीर स्थानकाजवळ आल्यानंतर बाळाची हालचाल बंद झाल्याचे कुटुंबीयांच्या लक्षात आले. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला माहिती देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.