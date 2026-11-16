Uran Fire: उरणमध्ये अग्नितांडव, गोदामात प्रचंड स्फोट; हवेत धुराचे लोट, नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास

उरण : उरण येथील एका गोदामाला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. प्लाटीनम लाँजिस्टीक या मालाची साठवणूक करणाऱ्या गोदामाने पेट घेतला असून गोदामात केमिकलचा साठा असल्याने मोठा स्फोट झाला. या स्फोटामुळे आगीचा मोठा भडका उडाला असून परिसरात धुराचे प्रचंड लोट पसरले आहेत. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली असून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, उरण येथील वेश्वी ग्रामपंचायत हद्दीतील 'प्लाटीनम लाँजिस्टीक' मालाची साठवणूक करणाऱ्या गोदामाला भीषण आग लागली. या गोदामात केमिकलचा साठा असल्याने मोठा स्फोट झाला, परिणामी संपूर्ण परिसर हादरून गेला होता. गोदामात होणारे स्फोट आणि धुराचे लोट हवेत उडताना दिसत असल्याने रहिवाशांची एकच धावपळ उडाली..Mumbai: हायकोर्टाच्या विरोधानंतरही छठपूजेचा उत्साह, मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांची हजेरी.दरम्यान, आगीची माहिती रहिवाशांनी अग्निशमन दलाला देताच तातडीने अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशमन पथकाकडूनआगीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत. अद्याप या आगीचे नेमके कारण समोर नाही. परंतु या आगीमुळे हवेत धुराचे लोट पसरल्यामुळे नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास हिट असल्याची माहिती समोर आली आहे..अनेक गोदामात आगीच्या घटनाउरण तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत हद्दीत शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करून अनेक कंटेनर यार्ड,गोदामे उभी राहिली आहेत. या गोदामात फायर ऑडिट वारंवार प्रशासनाकडून होत नसल्याने तालुक्यातील अनेक गोदामात आगीच्या घटना घडत आहेत, अशा माहिती समोर आली आहे..Amitabh Bachchan: जलसा बंगल्यावरील गोळीबाराचा कट उधळला, बिग बींचे सूचक पोस्ट; म्हणाले 'बच गए'.कळंबोलीत ड्रममध्ये साठवलेल्या रसायनांचा स्फोटनवी मुंबईतील कळंबोली येथे थिनरच्या ड्रममध्ये साठवलेल्या रसायनांचा स्फोट झाल्याने एका गॅरेज-कम-वेअरहाऊसमध्ये भीषण आग लागली. आग विझवण्याचा प्रयत्न करत असताना एक अग्निशमन कर्मचारी जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेनंतर वेअरहाऊसचा मालक फरार झाल्याची माहिती असून आगीच्या कारणाचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.