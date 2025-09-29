मुंबई

Mumbai News: प्रवाशांकडून तंत्रज्ञानाचा वाढला! मुंबई विमानतळावर प्रवाशांची ‘सेल्फ सर्व्हिस’ला पसंती

Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport: विमानतळावर सेल्फ चेक-इन, बॅगेज ड्रॉप आणि बायोमेट्रिक बोर्डिंगमुळे विमान प्रवास अधिक सुलभ झाला आहे. त्यामुळे प्रवासी डिजिटल सेवेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत आहेत .
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport

Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवाशांकडून तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सेल्फ चेक-इन, बॅगेज ड्रॉप आणि बायोमेट्रिक बोर्डिंगमुळे विमान प्रवास अधिक सुलभ, जलद आणि सोयीस्कर झाला आहे. गेल्या १६ महिन्यांत (एप्रिल २०२४ ते ऑगस्ट २०२५) मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांनी विमानतळावरील डिजिटल सेवेचा वापर केला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Airport
Mumbai Airport
airlines
Indigo Airline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com