Mumbai News : शाळेच्या निधीसाठी चॅटजीपीटीचा वापर; मुंबईतील डॅनियल गुप्ताचा प्रयोग, अल्पावधीत २२ लाख जमविले

मुंबई - प्रश्न कितीही मोठा असला तरीसुद्धा इच्छा असेल तर मार्ग नक्कीच सापडतो. येथील एका डॅनियल गुप्ता (वय-१९) नावाच्या विद्यार्थ्याने हे कृतीतून सिद्ध करून दाखविले. ‘चॅटजीपीटी’सारख्या अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्मचा वापर करत त्याने धारावीतील शाळेच्या विस्तारीकरणासाठी तब्बल २२ लाख रुपयांचा निधी गोळा केला..शालेय शिक्षणाचे धडे गिरवितानाच त्याने शाळेला आर्थिक आधार देण्याचा निर्धार केला होता. धारावीमधील ‘न्यू लाइफ स्कूल’चा विस्तार घडवून आणण्याचे आव्हान त्याच्यासमोर होते. स्वतःचे शिक्षण सांभाळतच त्याने इतरांच्या शिक्षणालाही आधार देण्यासाठी पुढाकार घेतला . यासाठी त्याने समाजातून निधी गोळा करण्याचे ठरविले..निधीच्या संकलनासाठी त्याने ‘चॅटजीपीटी’लाच निधी कसा गोळा करायचा, लोकांचा पाठिंबा कसा मिळवायचा आणि नव्या संकल्पनांना आकार कसा द्यायचा, याबाबत प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. त्याच्या प्रश्नांना सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला. डॅनियलची ही लढाई रिलच्या माध्यमातून इन्स्टाग्रामवर देखील व्हायरल झाली आहे. ‘एआय’चा वापर करून एखादा उपक्रम कसा सुरू केला जाऊ शकतो आणि त्यातून समाजामध्ये अपेक्षित बदल कसा घडवून आणता येतो, हे त्याने दाखवून दिले आहे..उत्तरे मिळालीअनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या या विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी खास निधी राखून ठेवतात, तो निधी कसा मिळवायचा, याचे उत्तर देखील त्याने ‘चॅटजीपीटी’वरच शोधले. सरकारचे धोरण देखील त्याने जाणून घेतले. निधी संकलनासाठीची रणनीती आखण्यासाठी त्याने आपल्या मोहिमेला काय नाव द्यायचे? आदी प्रश्न चॅटजीपीटीला विचारले आणि त्याला त्याचे उत्तरही सापडले..पुन्हा नवे आव्हानआता धारावीच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प सुरू झाल्याने त्याच्यासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले. यासाठी डॅनियलने ‘धारावी रायझिंग १.५’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. येथेही न्यू लाइफ स्कूल उभी राहावी, या उद्देशाने तो जमीन मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्याचे ध्येय त्याने ठेवले आहे. आता सभोवतालचे सारेच काही बदलल्याने या शाळेला अबाधित ठेवण्याचे फार मोठे आव्हान आमच्यासमोर असल्याचे त्याने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.