मुंबई

Mumbai News : शाळेच्या निधीसाठी चॅटजीपीटीचा वापर; मुंबईतील डॅनियल गुप्ताचा प्रयोग, अल्पावधीत २२ लाख जमविले

प्रश्न कितीही मोठा असला तरीसुद्धा इच्छा असेल तर मार्ग नक्कीच सापडतो. येथील एका डॅनियल गुप्ता (वय-१९) नावाच्या विद्यार्थ्याने हे कृतीतून सिद्ध करून दाखविले.
Danial Gupta

Danial Gupta

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई - प्रश्न कितीही मोठा असला तरीसुद्धा इच्छा असेल तर मार्ग नक्कीच सापडतो. येथील एका डॅनियल गुप्ता (वय-१९) नावाच्या विद्यार्थ्याने हे कृतीतून सिद्ध करून दाखविले. ‘चॅटजीपीटी’सारख्या अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्मचा वापर करत त्याने धारावीतील शाळेच्या विस्तारीकरणासाठी तब्बल २२ लाख रुपयांचा निधी गोळा केला.

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