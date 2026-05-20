भूमिपुत्रांच्या एकजुटीपुढे म्हाडाची माघार; उत्तरशीवमधील जमीन मोजणी स्थगित, प्रशासनाने पावले मागे घेतली

डोंबिवली : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील १४ गावांमध्ये प्रस्तावित म्हाडा प्रकल्पावरून निर्माण झालेला संघर्ष बुधवारी टोकाला पोहोचला. उत्तरशीव गावातील गुरचरण जमिनीची मोजणी करण्यासाठी महसूल व म्हाडा प्रशासनाचे अधिकारी दाखल होताच भूमिपुत्रांनी आक्रमक पवित्रा घेत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. अखेर वाढता तणाव आणि स्थानिकांचा तीव्र विरोध लक्षात घेता प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली. कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांच्या थेट हस्तक्षेपानंतर जमीन मोजणीची कारवाई स्थगित करण्यात आली..१४ गावांतील ग्रामस्थ, शेतकरी आणि भूमिपुत्रांनी “जमीन आमची, निर्णयही आमचाच” अशी भूमिका घेत प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला. भविष्यात ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता कोणतीही कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला..Highway Accident: ‘मैत्रीचा हात कधी सोडणार नाही’… नियतीने दोघांनाही एकाच क्षणी हिरावले, जिवलग मित्रांची हृदयद्रावक अखेर.कोणतीही पूर्वसूचना नाही; ग्रामस्थांचा संतापउत्तरशीव गावातील गुरचरण जमिनीवर शासनाच्या माध्यमातून म्हाडा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्या अनुषंगाने बुधवारी जमीन मोजणीसाठी महसूल विभागाचे अधिकारी, ठाणे तहसील कार्यालयातील कर्मचारी तसेच म्हाडा प्रशासनाचे प्रतिनिधी परिसरात दाखल झाले होते. मात्र ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि स्थानिकांना विश्वासात न घेता प्रशासनाने थेट मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न केला..ही माहिती मिळताच उत्तरशीवसह १४ गावांतील नागरिक मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले. ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील भूमिपुत्र संघटनांनीदेखील आंदोलनाला पाठिंबा देत एकजूट दाखवली. परिसरात घोषणाबाजी, निषेध आणि प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला..Mumbai News: वांद्र्यात वातावरण चिघळलं! पोलिसांकडून लाठीचार्ज, स्थानिकांकडून दगडफेक; व्हिडिओ व्हायरल .या आंदोलनात माजी आमदार सुभाष भोईर, ठाणे मनपाचे नगरसेवक बाबाजी पाटील, नगरसेवक भरत भोईर, शशिकांत भोईर, प्रतीक्षा पाटील, सविता सांगळे, १४ गाव सर्वपक्षीय विकास समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील, डायघर पंचक्रोशी समितीचे अध्यक्ष संतोष पाटील, जीवन वालीलकर, मयूर पवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ व भूमिपुत्र सहभागी झाले होते..राजेश मोरे यांचा हस्तक्षेप निर्णायकपरिस्थिती तणावपूर्ण होत असल्याचे लक्षात येताच कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी संजय जयस्वाल यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करत ग्रामस्थांचा विरोध असताना कोणतीही मोजणी होऊ देणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका घेतली..स्थानिक नागरिकांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या मूलभूत मागण्यांवर निर्णय झाल्याशिवाय पुढील कारवाई होणार नाही, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आल्यानंतर अखेर मोजणी प्रक्रिया थांबवण्यात आली. यानंतर आंदोलकांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी लढा अद्याप संपलेला नसल्याचे स्पष्ट केले..Thane News: 'मराठी'मध्ये १४२ रिक्षाचालक नापास, विशेष मोहिमेत २,३१७ अमराठी चालकांची तपासणी.“जमीन दिली, सुविधा मात्र मिळाल्या नाहीत”१४ गावांतील ग्रामस्थांचा मुख्य आक्षेप हा विकासाच्या असमतोल मॉडेलवर आहे. यापूर्वी भंडार्ली आणि गोठेघर परिसरात शासनाने म्हाडा प्रकल्पांसाठी जमीन घेतली. मात्र तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाल्या नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे..रुग्णालय, महाविद्यालय, गार्डन, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधा अद्यापही अपुऱ्या असल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे उत्तरशीवमधील जमीनही त्याच पद्धतीने वापरली जाणार असल्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली..“१४ गाव नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत आहेत. त्यामुळे या जमिनी महानगरपालिकेच्या ताब्यात राहू द्याव्यात. स्थानिकांच्या विकासाच्या प्रश्नांची उत्तरे महापालिकेमार्फतच मिळू शकतात,” अशी भूमिका नगरसेविका प्रतीक्षा पाटील यांनी मांडली..२०२३ मधील बैठकीची आठवणठाणे मनपाचे नगरसेवक बाबाजी पाटील यांनी प्रशासनावर विश्वासघाताचा आरोप केला. “२०२३ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय पुढील मोजणी होणार नाही, असे स्पष्ट सांगण्यात आले होते. मात्र आज अचानक प्रशासनाने मोजणी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केला,” असे ते म्हणाले..“एक इंच जमीनही देणार नाही”१४ गाव सर्वपक्षीय विकास समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली. “आजची मोजणी थांबली असली तरी आमची भूमिका स्पष्ट आहे. १४ गावांतील एकही इंच जमीन कोणत्याही प्रकल्पासाठी द्यायची नाही. ग्रामस्थांच्या संमतीशिवाय कोणताही निर्णय मान्य केला जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले..नगरसेवक भरत भोईर यांनीही प्रशासनाला थेट इशारा दिला. “आतापर्यंत शासनाने घेतलेली जमीन पुरेशी आहे. यापुढे भूमिपुत्रांच्या हक्कांवर गदा आणणारा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही,” असे त्यांनी सांगितले..तरुणांनी उभारला संघर्षाचा आवाजया आंदोलनाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे स्थानिक तरुणांचा पुढाकार. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीपासूनच हा संघर्ष कोणत्याही राजकीय नेतृत्वाच्या प्रतीक्षेत न राहता तरुणांनी संघटितपणे उभा केला. “मातीसाठी नाही तर जातीसाठी एक व्हा,” अशी हाक देत तरुणांनी १४ गाव, २७ गाव तसेच ठाणे-रायगडमधील भूमिपुत्रांना एकत्र आणले. कायदेतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेत आंदोलन कायदेशीर मार्गाने पुढे नेले जात असल्याचेही ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले..“गुरंढोरं कुठे नेणार?”उत्तरशीवमधील ग्रामस्थ मयूर चौधरी यांनी या संघर्षामागील ग्रामीण वास्तव अधोरेखित केले. “आमचा गाव भातशेतीवर अवलंबून आहे. गुरचरण जागाच राहिली नाही तर जनावरं कुठे चारायची? आता सर्वांचे लक्ष बैठकीकडेया संपूर्ण प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच शासनस्तरावर बैठक होणार आहे. या बैठकीत म्हाडा अधिकारी, नवी मुंबई महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ सहभागी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता या बैठकीत नेमका कोणता निर्णय होतो, याकडे १४ गावांसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.. 