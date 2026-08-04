Uddhav Thackeray Vaishali Darekar : उद्धव ठाकरेंना धक्का; एकनाथ शिंदेंना नडणाऱ्या 'वाघिणी'चा तडकाफडकी राजीनामा

Uddhav Thackeray News : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला आणखी एक राजकीय धक्का बसला आहे. कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे (Shrikant Shinde) यांच्याविरोधात लोकसभा निवडणूक लढवलेल्या वैशाली दरेकर-राणे यांनी पक्षाच्या महिला जिल्हा संघटक पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. वैयक्तिक कारणांमुळे पक्षाच्या कामाला वेळ देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी राजीनामा पत्रात नमूद केले असून, त्यांच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे..उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील नेत्यांचे पक्षत्यागाचे सत्र सुरूच असल्याचे चित्र आहे. वाशीमनंतर आता कल्याणमध्येही पक्षाला धक्का बसला आहे. कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवलेल्या वैशाली दरेकर-राणे यांनी महिला जिल्हा संघटक पदाचा राजीनामा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे पाठवला आहे..गेल्या महिन्यात 'ऑपरेशन टायगर'च्या पार्श्वभूमीवर पक्षातील सहा खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करत उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली होती. त्यानंतर आता वैशाली दरेकर यांच्या राजीनाम्याने पक्षातील घडामोडींना पुन्हा वेग आला आहे. दरम्यान, वैशाली दरेकर पुढे कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली असली तरी त्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात पक्ष सोडण्यामागे केवळ वैयक्तिक कारणे असल्याचे स्पष्ट केले आहे..Uddhav Thackeray: अंधभक्तांविरोधात देशभक्तांचा विजय; उद्धव ठाकरेंचा सरकारला टोला, विद्यार्थी आंदोलनामुळे सरकार झुकले.राजीनामा पत्रात त्यांनी म्हटले आहे, "साहेब, मी वैशाली दरेकर-राणे, महिला जिल्हा संघटक या पदावर गेली दोन वर्षे कार्यरत आहे. मात्र सध्या माझ्या वैयक्तिक कर्तव्यांमुळे या पदाला आवश्यक तो न्याय आणि वेळ देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे महिला जिल्हा संघटक पदाचा मी स्वेच्छेने राजीनामा देत असून, तो स्वीकारावा ही विनंती.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.