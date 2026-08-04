मुंबई

Uddhav Thackeray Vaishali Darekar : उद्धव ठाकरेंना धक्का; एकनाथ शिंदेंना नडणाऱ्या 'वाघिणी'चा तडकाफडकी राजीनामा

Vaishali Darekar Resignation : कल्याणमधील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या वैशाली दरेकर यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला.
Uddhav Thackeray Vaishali Darekar shiv sena setback

Uddhav Thackeray Vaishali Darekar shiv sena setback

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Uddhav Thackeray News : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला आणखी एक राजकीय धक्का बसला आहे. कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे (Shrikant Shinde) यांच्याविरोधात लोकसभा निवडणूक लढवलेल्या वैशाली दरेकर-राणे यांनी पक्षाच्या महिला जिल्हा संघटक पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. वैयक्तिक कारणांमुळे पक्षाच्या कामाला वेळ देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी राजीनामा पत्रात नमूद केले असून, त्यांच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

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