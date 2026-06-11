Vajreshwari Kund : वज्रेश्वरीतील गरम पाण्याचे झरे धोक्यात! शंकर मंदिरासमोरील पवित्र कुंड पूर्णपणे कोरडे; भाविकांमध्ये तीव्र नाराजी, गेल्या 3 वर्षांपासून नेमकं काय घडतंय?

वज्रेश्वरी : वज्रेश्वरी, अकलोली, गणेशपुरी या तीर्थक्षेत्र परिसरातील गरम पाण्याच्या पवित्र कुंडांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पुरातन शंकर मंदिरासमोरील कुंड पूर्णपणे कोरडे (Vajreshwari hot water springs drying) पडल्याने भाविक, स्थानिक आणि व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांपासून एप्रिल आणि मेमध्ये कुंडातील पाणी आटण्याचे प्रकार सातत्याने घडत असल्याचे दिसून येत आहे..अकलोली, वज्रेश्वरी आणि गणेशपुरी परिसरातील गरम पाण्याचे झरे हे धार्मिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे आकर्षण आहे. त्वचारोगांवरील उपचारांसाठीही या पाण्याला विशेष महत्त्व असल्याने देशभरातून भाविक येथे येतात. धार्मिक परंपरेनुसार भाविक प्रथम शंकर मंदिरासमोरील पवित्र कुंडात स्नान करून भगवान शंकराचे दर्शन घेतात..त्यानंतर सूर्यकुंडात स्नान करून वज्रेश्वरी देवीचे दर्शन घेत पुढे गणेशपुरी येथे परमपूज्य नित्यानंद स्वामींच्या दर्शनासाठी रवाना होतात. मात्र, सध्या शंकर मंदिरासमोरील कुंड पूर्णपणे आटल्याने अनेक भाविक नाराजी व्यक्त करत असून, काही जण निराश होऊन परत जात आहेत. याचा थेट परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होत असून पूजासाहित्य विक्रेते, फुलविक्रेते, हॉटेल व्यावसायिक आणि लहान दुकानदारांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे..Broad-Headed Lizard : निसर्गाची किमया! किरकसालच्या माळरानावर आढळला दुर्मीळ सरडा; मादीला आकर्षित करण्यासाठी गळ्याखाली फुलवतो 'रंगीत पंखा', काय आहे याचे वैशिष्ट्य?.बांधकामाचा परिणाम!शंकर मंदिराचे पुजारी प्रल्हाद गोसावी यांनी सांगितले की, परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बांधकामांमुळे आणि खोल कूपनलिकांच्या वाढत्या संख्येमुळे नैसर्गिक गरम पाण्याच्या झऱ्यांवर परिणाम होत आहे. अनेक कूपनलिकांना गरम पाण्याचे झरे लागल्याने झऱ्याचे पाणी अन्यत्र वळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.