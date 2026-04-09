रागातून चिमुकल्याला अमानुष मारहाण; जखमी झालेला तो मुलगा घरी आला, कशी आहे प्रकृती?

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली होती. वसईत एका संकुलात मारहाणीची घटना घडली होती. यामध्ये एक चार वर्षीय चिमुकला गंभीर जखमी झाला होता. एका रिक्षाचालकाने ४ वर्षीय मुलाला मारहाण करत रस्त्यावर आपटत फरफटत नेले. यामुळे चिमुकल्याच्या डोक्याला मोठी दुखापत झाली असून त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल दहा दिवसांच्या उपचारानंतर हा चिमुकला आता सुखरुपरित्या घरी परतला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, वसई पश्चिमेत ३० मार्च रोजी चार वर्षीय मुलगा विघ्नेश याच्या वडिलांसोबत सोबत झालेल्या भांडणात एका रिक्षाचालकाने विघ्नेश याला मारहाण केली होती. रिक्षाचालकाने विघ्नेशला लोखंडी रॉडला डोकं आपटून रस्त्यावर फरफटत नेले. यामध्ये विघ्नेश जखमी झाल्यामुळे त्याला उपचारासाठी ओढकार या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..दरम्यान, तब्बल दहा दिवसांच्या उपचारानंतर बुधवार (ता. ८) रोजी सायंकाळी त्याला रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली. विघ्नेश घरी परतल्याने त्याच्या नातेवाईकांसह परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपीवर कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून अद्यापही केली जात आहे..उपचारासाठी शासनाची मदतविघ्नेशच्या उपचारासाठी लाखो रुपयांचा खर्च असल्यामुळे यावेळी लोकप्रतिनिधी आणि शासनाने मदत केली. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून २ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली, तर संबंधित रुग्णालयानेही बिलामध्ये २० टक्के सवलत देण्यात आली.