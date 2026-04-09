मुंबई

रागातून चिमुकल्याला अमानुष मारहाण; जखमी झालेला तो मुलगा घरी आला, कशी आहे प्रकृती?

Vasai News: वसईमध्ये एका रिक्षाचालकाने ४ वर्षांच्या मुलाला मारहाण केली होती. याप्रकरणात जखमी झालेला चिमुकल्याला १० दिवसांच्या उपचारानंतर रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे.
ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली होती. वसईत एका संकुलात मारहाणीची घटना घडली होती. यामध्ये एक चार वर्षीय चिमुकला गंभीर जखमी झाला होता. एका रिक्षाचालकाने ४ वर्षीय मुलाला मारहाण करत रस्त्यावर आपटत फरफटत नेले. यामुळे चिमुकल्याच्या डोक्याला मोठी दुखापत झाली असून त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल दहा दिवसांच्या उपचारानंतर हा चिमुकला आता सुखरुपरित्या घरी परतला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
vasai virar

