Vasai Accident: शिकाऊ चालकानं ब्रेकऐवजी एक्सेलेटर दाबला; कारनं ९ जणांना उडवलं; वसईत होळीच्या रात्री थरार

वसई : काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत भांडुप येथे बेस्ट बसचा भीषण अपघत झाल्याची घटना घडली होती. यामध्ये बस चालकाचा पाय ब्रेकऐवजी ॲक्सिलेटरवर पडला असल्यामुळे मोठा अपघात घडला होता. यामध्ये काही जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण गंभीर जखमी झाले होते. हे प्रकरण निवळले नसताना पुन्हा अशीच घटना मुंबईच्या उपनगर शहरात घडल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, होळीच्या दिवशीच मुंबईच्या उपनगर शहरात धक्कादायक घटना घडली आहे. एका कार चालकाने ब्रेकऐवजी चुकून एक्सेलेटर दाबल्याने मोठा अपघात घडला आहे. या अपघातात कर चालकाने ९ जणांनाच जोरदार धडक दिली. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरीही या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .नेमके काय घडले? वसईतील सातीवली परिसरात काल (सोमवार, ता. २) रोजी रात्री ९ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास ही घटना घडली. शेरवलेट कंपनीची 'बीट' कार चालवणारा मोबिन मोनिर अहमद (वय ४९, रा. सातीवली, मौर्या नगर – भाडेकरू) हा नवखा चालक असून तो मित्राची कार घेऊन परिसरात फिरत होता. मौर्या नगर येथे गाडी चालवत असताना मोबिन अहमदकडून ब्रेकऐवजी चुकून एक्सेलेटर दाबले गेले. यामुळे कारचे नियंत्रण सुटल्यामुळे कारची धडक रस्त्यावरून जाणाऱ्या काही नागरिकांवर बसली. .दरम्यान, या धडकेमुळे नऊ जण जखमी झाले असून यातील काहींना प्लॅटिनम हॉस्पिटल येथे, तिघांना डी.एम. पेटिट हॉस्पिटलमध्ये तर एका जखमीला विवान हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. सध्या सर्व जखमींची तब्येत ठीक असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर वालीव पोलीसांनी चालक मोबिन मोनिर अहमद याला ताब्यात घेतले असून चालकाविरुद्ध निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच चालक नव्याने वाहन चालवू लागल्याची माहिती चौकशीत समोर आली असून, पुढील तपास पोलीस करत आहेत.