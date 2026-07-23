मुंबई

Indian Spirituality: वसईतील तरुणाची कल्पकता! ग्रंथ पद्धतीनुसार ताडाच्या पानावर हनुमान चालीसा पोथी स्वरूपात, भारतीय अध्यात्माला नवी दिशा

Milind Raut Bhagavad Gita simple translation: ताडपत्रावर हनुमान चालीसा आणि सर्वसामान्यांसाठी सोपी भगवद्गीता; वसईच्या मिलिंद राऊत यांची कला, संशोधन आणि अध्यात्माचा संगम साधणारी अनोखी साधना
Ancient Meets Modern: Vasai Artist Gives Indian Spiritual Literature a Unique Identity

Ancient Meets Modern: Vasai Artist Gives Indian Spiritual Literature a Unique Identity

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-संदीप पंडित

विरार: कोरोना काळ अनेकांसाठी संकटाचा होता; पण काहींनी त्याच काळाला नव्या सर्जनशीलतेची दिशा दिली. वसईचे शिल्पकार मिलिंद राऊत यांनी या काळात भारतीय अध्यात्म, कला आणि संशोधन यांचा सुंदर संगम घडवत एक वेगळाच इतिहास रचला. त्यांनी ताडपत्रावर हनुमान चालीसा साकारली आणि त्यानंतर सर्वसामान्यांना सहज समजेल अशा भाषेत पोथी स्वरूपातील भगवद्गीता तयार करून एक आगळावेगळा आदर्श निर्माण केला.

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