Indian Spirituality: वसईतील तरुणाची कल्पकता! ग्रंथ पद्धतीनुसार ताडाच्या पानावर हनुमान चालीसा पोथी स्वरूपात, भारतीय अध्यात्माला नवी दिशा

-संदीप पंडितविरार: कोरोना काळ अनेकांसाठी संकटाचा होता; पण काहींनी त्याच काळाला नव्या सर्जनशीलतेची दिशा दिली. वसईचे शिल्पकार मिलिंद राऊत यांनी या काळात भारतीय अध्यात्म, कला आणि संशोधन यांचा सुंदर संगम घडवत एक वेगळाच इतिहास रचला. त्यांनी ताडपत्रावर हनुमान चालीसा साकारली आणि त्यानंतर सर्वसामान्यांना सहज समजेल अशा भाषेत पोथी स्वरूपातील भगवद्गीता तयार करून एक आगळावेगळा आदर्श निर्माण केला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.मिलिंद राऊत यांचे शिक्षण वसईतील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये झाले. त्यानंतर मुंबईतील रहेजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरमधून उच्च शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी शिल्पकला आणि इंटिरिअर डिझाइन क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. लाकूड, दगड आणि धातू या विविध माध्यमांतील त्यांच्या कलाकृतींची प्रदर्शने १९९८ मध्ये मुंबईच्या बजाज आर्ट गॅलरीत तसेच गोवा सरकारच्या सहकार्याने कला अकादमी, गोवा येथे भरली होती..कोरोना काळात वाचन आणि अभ्यासासाठी भरपूर वेळ मिळाल्यानंतर त्यांनी भगवद्गीतेचा सखोल अभ्यास केला. मात्र उपलब्ध ग्रंथ सर्वसामान्यांना सहज वाचता येतील अशा स्वरूपात नसल्याची जाणीव त्यांना झाली. या शोधात ते गीता प्रेस, गोरखपूर येथील व्यवस्थापक लालमणी तिवारी यांनी, "तुम्ही स्वतःच असा अनुवाद का करत नाही?" असा दिलेला सल्ला त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला.या प्रेरणेतून त्यांनी भगवद्गीतेतील १८ अध्याय आणि ७०० श्लोक मूळ क्रम कायम ठेवून विश्लेषणात्मक आणि सोप्या भाषेत मांडण्याचा संकल्प केला. प्रत्येक श्लोक पुढील श्लोकाशी जोडलेला राहील आणि वाचकाला संपूर्ण विषयाची सलगता अनुभवता येईल, याची विशेष काळजी घेतली. व्यवसाय सांभाळत जवळपास पावणे दोन वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण झाला..भगवद्गीतेपूर्वी त्यांनी ताडपत्रावर हनुमान चालीसा साकारण्याचा अभिनव प्रयोग केला. त्यांच्या माहितीनुसार, पोथी स्वरूपात ताडपत्रावर हनुमान चालीसा तयार करणारे ते जगातील पहिले निर्माते आहेत. ताडपत्र तयार करण्यासाठी कटिंग, पॉलिशिंग आणि आयुर्वेदिक प्रक्रिया अशा अनेक टप्प्यांतून जावे लागते. त्यामुळे त्याची टिकाऊ क्षमता शंभर वर्षांहून अधिक मानली जाते. ही कलाकृती आज केवळ एक आकर्षक भेटवस्तू नसून भारतीय पौराणिक परंपरेचा जिवंत वारसा जपणारी अनमोल निर्मिती ठरत आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.आज मिलिंद राऊत यांची भगवद्गीता (मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी), हनुमान चालीसा, बजरंगबाण आणि सुंदरकांड ही प्रकाशने देशभरात लोकप्रिय होत आहेत. ही पुस्तके ऑनलाइन .आणि दुकानात उपलब्ध आहेत. कलेची दृष्टी, संशोधनाची वृत्ती आणि भारतीय संस्कृतीबद्दलची निष्ठा यांच्या बळावर मिलिंद राऊत भारतीय अध्यात्माचा संदेश नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवत आहेत. परंपरा आणि आधुनिकता यांचा सुंदर मिलाफ घडवणारा त्यांचा हा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.