मराठ्यांच्या विजयाची साक्ष देणाऱ्या वसई किल्ल्यातील पुरातन वास्तूंचा हुंकार; पुरातत्व खात्याचे दुर्लक्ष

विरार : वसईचा भुईकोट किल्ला हा मराठ्यांच्या विजयाचे प्रतिक समजले जाते. या ऐतिहासिक किल्ल्यातील पुरातन वास्तू सद्यस्थितीत प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे धोक्यात आल्याचे चित्र आहे. पोर्तुगीज काळात १५३०-४० च्या दशकात फ्रान्सिस्कन संप्रदायाच्या अंतर्गत किल्ल्याच्या आत बांधण्यात आलेल्या पहिल्या काही महत्त्वाच्या चर्चेसपैकी एक असलेल्या ‘फ्रान्सिस्कन’ चर्चच्या( संत अंतोनी चर्च)छताच्या अंतर्गत भागातील शिळा आता कोसळू लागल्या आहेत. यामुळे येथे येणाऱ्या हजारो पर्यटकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुरातत्व खात्याच्या दुर्लक्ष पणामुळे हा भुईकोट किल्ला आता अखेरचा श्वास घेत आहे.वसई किल्ल्यातील पुरातन वास्तूंचा हुंकार राज्य शासनाला कि पुरातत्व विढागाला ऐकु येत नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया दुर्गप्रेमींकडून करण्यात येत आहे..वसईच्या पश्चिमेला खाडीकिनारी वसलेला हा ऐतिहासिक भुईकोट किल्ला तब्बल ११० एकर परिसरात पसरलेला आहे. हा किल्ला केवळ वसई तालुक्याचाच नव्हे, तर संपूर्ण पालघर जिल्ह्याचा एक अभिमानास्पद ऐतिहासिक वारसा आहे.ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वसई किल्ला हा परकिय राजवटीला उलथवून आधुनीक शस्त्रास्त्रांविरोधात मराठ्यांनी लढलेली लढाई म्हणून ओळखला जातो.बहादुर शहा जफरनंतर पोर्तुगीज राजवटीत बांधण्यात आलेल्या वास्तुकलेचा उत्तम नमुना असलेली चर्च आणि ऐतिहासिक इमारती, वास्तू या किल्ल्यात आहेत. मात्र सद्यस्थितीत येथील अनेक ऐतिहासिक वास्तूंची दयनीय अवस्था होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..Feminist Indian artist Rekha Rodwittiya : स्त्रीवादी चित्रकार रेखा रोडविटिया; कलेतून घडलेली जीवनदृष्टी, शिस्त, निष्ठा आणि जबाबदारीचा प्रवास.या किल्ल्यात ‘फ्रान्सिस्कन’ चर्च नावाची वास्तू आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून या वास्तूकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे चर्चच्या छताच्या आतील बाजूस लावण्यात आलेल्या अजस्त्र शिळा निखळून खाली पडत आहेत. कोसळलेल्या एका शिलेच्या दगडाचे वजन तब्बल ४५० ते ५०० किलो इतके प्रचंड आहे. जर एखादा पर्यटक खाली उभा असताना ही शिळ कोसळली तर मोठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अजूनही काही शिळा धोकादायक अवस्थेत लटकलेल्या असून कधीही मोठी दुर्घटना घडू शकते अशी माहिती किल्ले वसई मोहिमेचे प्रमुख व इतीहास अभ्यासक श्रीदत्त राऊत यांनी सांगितले..धक्कादायक बाब म्हणजे, छताच्या भागातून काही शिळा आधीच खाली कोसळल्या असताना, अजूनही जवळपास २० हुन अधिक महाकाय शिळा अत्यंत धोकादायक अवस्थेत वर लटकत आहेत. पावसाळा तोंडावर आलेला असताना किंवा वाऱ्या-पावसामुळे या शिळा कधीही खाली कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.‘फ्रान्सिस्कन’ चर्च हे पुरातन कालीन चर्च आहे. मागील महिन्यातच तीन ते चार शिळा कोसळल्या आहेत. त्यामुळे या भागात पुरातत्व विभागाकडून सूचना फलक लावणे आवश्यक आहे असे इतिहास अभ्यासक श्रीदत्त राऊत यांनी सांगितले आहे. याशिवाय ज्या शिळा लटकत आहेत त्या सुरक्षित पणे काढून त्याठिकाणी योग्य ती दुरुस्ती करावी अशी मागणी ही त्यांनी केली आहे..यासंदर्भात बोलताना, वसई किल्ल्यातील चर्चच्या दुरुस्तीच्या संदर्भात आम्ही आमच्या वरिष्ठ स्तरावर कळविले आहे. तुर्तास त्या परीसरात पर्यटकांना जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.सुरक्षेच्या दृष्टीने ज्या काही आवश्यक उपाययोजना असतील त्याकडे ही प्रामुख्याने लक्ष दिले जाईल, अशी प्रतिक्रिया अधीक्षक पुरातत्व विभागाचे अधिक्षक कैलास शिंदे यांनी दिली..थिएटरमध्ये प्रदर्शित होऊन २५ दिवसही नाही झाले तोच ओटीटीवर आला सायली संजीवचा ‘कैरी’; कुठे पाहाल?.तर किल्ल्याच्या दुरावस्थेबाबत तीन वर्षांपूर्वी पुरातत्व खात्याच्या वसई किल्ल्यातील कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले होते.चित्रपटाचे चित्रीकरण करताना नियम धाब्यावर बसवून किल्ल्याच्या मुळ भिंतींना इजा पोहचवली जात आहे.कायमस्वरुपी या ऐतिहासिक किल्ल्यात कोणत्याही चित्रपटाला चित्रीकरणासाठी परवानगी देण्यात येऊ नये.किल्ल्याचे संवर्धन करणे काळाची गरज आहे, असं किल्ले वसई मोहिम व इतिहास अभ्यासक श्रीदत्त राऊत म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.