प्रेयसीसोबत लॉजवर गेलेल्या विवाहित तरुणाचा मृत्यू, पोलिसांनी सीसीटीव्ही फूटेज तपासलं; काय घडलं?

पालघर जिल्ह्यातल्या वसई इथं प्रेयसीसोबत लॉजवर गेलेल्या विवाहित तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. वसईतील कळंब परिसरात तरुण प्रेयसीसोबत लॉजवर गेला होता. त्यावेळी अचानक त्याचा मृत्यू झाल्यानं वसईत खळबळ उडाली आहे. त्याच्या मृत्यूचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत तपास सुरू केला आहे. एनर्जी ड्रिंग आणि धूम्रपानाचं व्यसन तरुणाला होतं. त्याच्या अतिसेवनाने मृत्यू झाला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..याबाबत मिळालेली माहिती असी की, नालासोपारा इथल्या विकी परदेशी या विवाहित तरुणाचं एका तरुणीशी प्रेमसंबंध होते. तो प्रेयसीला घेऊन वसईत कळंब समुद्र किनारी गेला होता. तिथं आनंदी जीवन फार्म हाऊस नावाच्या लॉजवर दोघेही गेले होते..लॉजवर गेला असताना विकी सिगारेट ओढत होता. त्यावेळी अचानक छातीत तीव्र वेदना झाल्यानंतर विकी अस्वस्थ झाला. त्याची प्रकृती बिघडताच प्रेयसीनं लॉजवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना माहिती दिली. तिथून कर्मचाऱ्यांनी खासगी रुग्णालयात विकीला उपचारासाठी दाखल केलं. पण उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं..तरुणाच्या अचानक मृत्यूनंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा केल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. विकी परदेशी याच्या अपमृत्यूची नोंद केली आहे. तसंच लॉजमधील सीसीटीव्ही फूटेजही तपासलं आहे. यानंतर प्रेयसी आणि लॉजवरील कर्मचाऱ्यांचा जबाब नोंदवण्यात आलाय..विकी परदेशी याला एनर्जी ड्रिंक आणि धूम्रपानाचं व्यसन होतं. त्याला लॉजवर गेल्यानंतर हृदयविकाराचा झटका आल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्याचा मृत्यू नैसर्गिक आहे की इतर काही कारण आहे याचा तपास आता पोलीस करत आहेत..