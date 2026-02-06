मुंबई

Crime: अमली पदार्थ तस्करीचा बीमोड! वसई-विरार, मिरा-भाईंदर परिसरातून वर्षभरात १०० कोटींचा मुद्देमाल जप्त

Drugs Crime: अमली पदार्थ तस्करीत वर्षभरात वसई-विरार, मिरा-भाईंदर परिसरातून १०० कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच तस्करी व सेवन रोखण्यासाठी करडी नजर ठेवण्यात येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वसई : वसई-विरार पालिका हद्दीतील नालासोपारा शहर अमली पदार्थ विक्रीचे केंद्र बनत आहे. याच अनुषंगाने वसई-विरार, मीरा भाईंदर पोलिस आयुक्तालय क्षेत्रातून वर्षभरात शंभर कोटीहून अधिकचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

