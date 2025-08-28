Virar Building Collapse: विरार इमारत दुर्घटनेत आतापर्यंत १५ जणांचा मृत्यू; ३२ तासानंतरही रेस्क्यू ऑपरेशन सुरुच

Summaryविरारमधील रमाबाई अपार्टमेंटचा भाग कोसळून आतापर्यंत १५ जणांचा मृत्यू झाला असून शोध व बचावकार्य सुरू आहे.इमारतीतील ५० फ्लॅट्सपैकी सुमारे १२ फ्लॅट्स कोसळले असून २०-२५ जण ढिगाऱ्याखाली अडकले होते.एनडीआरएफ, अग्निशमन दल व स्थानिक प्रशासनाने बचावकार्य वेगाने सुरू केले असून नागरिकांमध्ये हळहळ व शोककळा पसरली आहे..वसई विरार महानगरपालिका हद्दीतील मौजे नारंगी येथील रमाबाई अपार्टमेंट या चार मजली इमारतीचा मागील भाग मंगळवारी मध्यरात्री कोसळून दुर्घटना घडली यातील मृतांचा आकडा आता १५ वर पोहोचला असून शोधकार्य आणि बचावकार्य अजूनही सुरु आहे. इमारतीचा चौथा मजला कोसळताच एक वर्षाच्या चिमुकलीसह तिघांचा मृत्यू झाला झाला आणि ढिगाऱ्यांखाली २० ते २५ जण गाडले गेले. आता पर्यंत १७ जणांचा बाहेर काढण्यात आले आहे यातील १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. .या अपार्टमेंटमध्ये एकूण ५० फ्लॅट्स आहेत. त्यापैकी अंदाजे १२ फ्लॅट्स कोसळले. दुर्घटनेनंतर अंधेरी येथून एन.डी.आर.एफ.ची अतिरिक्त तुकडी घटनास्थळी दाखल झाली. अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस व महानगरपालिका यंत्रणांच्या मदतीने ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू झाले. सुरुवातीला ढिगारा बाजूला करण्यासाठी जेसीबी पोहचू शकत नसल्याने बचावकार्यात अडथळे निर्माण झाले. मात्र दुपारनंतर इमारती आणि बाजूच्या चाळी खाली करून काही भाग तोडल्याने बचाव कार्याला गती मिळाली. .गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी काळाचा घालाअजूनही बचाव कार्य सुरूच असून लवकरच अन्य अडकून पडलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. कोसळलेल्या ढिगाऱ्याकडे पाहत नातेवाईक आक्रोश करीत होते यामुळे परिसरात गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी दुःखाचे वातावरण वातावरण पसरले. पालघरच्या जिल्ह्याधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी दुपारी दुर्घटनास्थळी भेट दिली बचाव कार्याचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी आवश्यक त्या सूचना वसई विरार पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आणि पोलिसांना दिल्या. .FAQsप्र.१: विरार इमारत कोसळण्याची घटना कधी घडली? उ: मंगळवारी मध्यरात्री ही दुर्घटना घडली.प्र.२: या दुर्घटनेत किती लोकांचा मृत्यू झाला? उ: आतापर्यंत १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे.प्र.३: बचाव कार्य कोणाकडून केले जात आहे? उ: एनडीआरएफ, अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस व महानगरपालिका यंत्रणा बचावकार्य करत आहेत.प्र.४: किती फ्लॅट्स कोसळले? उ: एकूण ५० पैकी अंदाजे १२ फ्लॅट्स कोसळले.प्र.५: जिल्हाधिकारी यांनी काय केले? उ: जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याचा आढावा घेतला व अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.