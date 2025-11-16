Vasai Virar News : वसई विरारकरांना मिळणार मेट्रोसह डबलडेकर पुल; वाहतुकीसाठी मोठा उपक्रम!

विरार : मुंबई महानगरात वसई-भाईंदर क्षेत्रातून रोज लाखो नागरिक कामानिमित्ताने ये-जा करीत असतात सदर प्रवास करताना नागरीकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. आता या ठिकाणी मेट्रो आणि रस्ता असा डबलडेकर चा प्रस्ताव दिल्ली मेट्रो कार्पोरेशन तयार करत असल्याचे समजते. नायगाव भाईंदर खाडीवर प्रस्तावित पुलाच्या कामात भाईंदर ते वसई मेट्रोचा समावेश केल्यास वाहतूक कोंडीच्या समस्येसोबत राष्ट्रीय महामार्ग 8 वरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार असून नागरीकांच्या वेळेची बचत होणार आहे..त्याचप्रमाणे वर्षानुवर्षे प्रवासासाठी बोटीवर अवलंबून राहणा-या पाणजु बेटावरील नागरीचा प्रवास देखील या पुलामुळे सुखकर होण्यास मदत होणार आहे. पूवी हा ब्रिज मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा होते. परंतु आता भाईंदर येथील सुभाषचंद्र बोस मैदानापर्यंत मेट्रो आली असल्याने त्या ठिकाणाहून पुढे वसई विरार कडे मेट्रोचा विस्तार करण्यात येणार असून वसई विरारकरांची रस्त्याच्या मागणी बरोबरच मेट्रोची मागणीही लवकरच पुरी होण्याचे चित्र दिसत आहे. मेट्रो आणि रस्त्या ह्या डबल डेकरचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम दिल्ली मेट्रो कार्पोरेशन तयार करत असून त्याला लवकरच अंतिम स्वरूप मिळणार आहे..मिरा भाईंदरची मेट्रो कारशेड रद्द.सद्यस्थितीत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामास मुंबई पश्चिम उपनगर ते भाईंदर (पश्चिम) दरम्यान मेट्रोचे काम देण्यात आले असून सदर मेट्रोचे कारशेड है भाईंदर (पश्चिम उत्तन रोड सुभाषचंद्र बोस मैदान येथे बांधण्यात येणार आहे.) सदर कारशेड लगत भाइंदर कडील प्रस्तापिता पोहोचमार्ग आहे. यासर्व बाबींचा विचार करता सदर बांधकामामध्ये भाईंदर ते वसई मेट्रो कामाचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर हे २००७ पासून सातत्याने करत आहेत . त्या मागणीला आता यश येणार असल्याचे बोलले जात आहे..विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पातंर्गत नायगाव भाईंदर दरम्यानच्या वसई खाडीवरील पुलासाठी प्राधिकरणाच्या २४/१२/२००७ रोजी झालेल्या १२० व्या बैठकीत १०० कोटी इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर ते काम रखडल्या नंतर प्राधिकरणाच्या १३७ व्या बैठकीत या पुलासाठी ८७५. ५४ एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. तर प्राधिकरणाच्या १४४ व्या बैठकीत (१२/१/२०१८) च्या बैठकीत याच कामासाठी १,५०१ इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. होती. आता हेच काम त्याही पुढे जरा असून , याबाबतचा मेट्रो आणि रस्त्याचा अहवाल तयार करण्याचे काम दिल्ली मेट्रो कार्पोरेशन करत आहे..2007 साली 100 कोटींचा अंदाजे खर्च येणार होता. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात 2015 मध्ये 975 कोटींचा निधी मंजूर झालेला असतानाही पुलाचे काम सुरु झाले नाही या दिरंगाई मुळे आता तर या पुलाचा खर्च हा 12 ते 15 शे कोटीवर जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. आजमितीस कामाला सुरु झालेली नाही. तरी सदरखपुलाया कामाला प्रापन्य देऊन त्या कामामध्ये भाईंदर ते वसई मेट्रो कामाचा समावेश करण्याची मागणी वसईचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी एमएमआरडीए च्या आयुक्ता कडे केली आहे..महाराष्ट्र सागरी किनारा नियंत्रण प्राधिकरण (MCZMA) यांची दि.०२/०५/२०१७ रोजी परवानगी प्राप्त झाली आहे. राज्य पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) यांची दि.०२/०८/२०१७ रोजी परवानगी प्राप्त झाली आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळ (MMB) यांची दि.२८/०७/२०१६ रोजी परवानगी प्राप्त झाली आहे. भारतीय अंतर्देशिय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) यांची दि.१५/०२/२०१७ रोजी परवानगी प्राप्त झाली आहे. कांदळवन कक्ष, मुंबई व ठाणे वन विभाग संबंधित आहेत. कांदळवन कक्ष क्षेत्रात प्रकल्पाच्या एकूण ३.४४ हेक्टरपैकी भाईंदरमधील २.४४ हेक्टर कांदळवन कक्ष मुंबई वनक्षेत्र मोडत असून तसेच पाणजू बेट व नायगाव वन विभाग सुमारे १ हेक्टर वन क्षेत्र मोडत आहे..भुयारी मेट्रोचा नुसताच गारेगार प्रवास; सुविधांची वाणवा!.सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम ते वसई-विरार ग्लोबल सिटी असा २६ कि.मी. चा उन्नत मार्ग आहे. या पर्यायामध्ये मेट्रो मार्गिका-१३ ही मेट्रो मार्गिका-९ ला जोडलेली आहे. या मार्गिकेमध्ये (पर्याय क्र. १) मेट्रो मार्गिका १३ ही खाडी ओलांडुन जाते. तसेच नायगाव भाईदर दरम्यान वसई खाडीवर दुपदरी पूलाचा प्रस्ताव आहे. हे दोन प्रस्ताव एकत्रित केले तर रोड आणि मेट्रोचा एकित्रत एकच (दुमजली) खाडीपूल बनेल. हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने तसेच विविध परवानग्या मिळण्याच्या दृष्टीने चांगला पर्याय आहे. त्याचप्रमाणे मेट्रो प्रकल्पामध्ये दुमजली खाडीपूल (Road-Cum-Metro Bridge) बांधल्यास सर्व खर्च मेट्रो प्रकल्पाच्या अंतर्गत करण्यात येणार आहे..मी नगराध्यक्ष असताना १०० कोटी रुपये पुलासाठी कारच येणार होता. तर मी महापौर असताना हाच खर्च जवळपास ९०० कोटी रुपयावर गेला होता. आता तर तो पंधराशे कोटीच्या वर गेला आहे. आमचे नेते हितेंद्र ठाकूर आणि क्षितिज ठाकूर यांच्या मार्गदर्शना खाली आम्ही सातत्याने या पुलाची आणि मेट्रोची मागणी लावून धरली आहे. त्याला आता यश येतात आहे. आम्ही मेट्रोच्या मार्गावर पाणजू येथे स्टेशन देण्याची मागणी हि केली आहे. ती पूर्ण झाल्यास या बेटावरील नागरिकांना प्रवास करण्यास बरे होणार आहे.नारायण मानकर , माजी महापौर , वसई विरार महानगरपालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.