मुंबई

Vasai Virar News : वसई विरारकरांना मिळणार मेट्रोसह डबलडेकर पुल; वाहतुकीसाठी मोठा उपक्रम!

Virar Metro : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा मार्फत विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रात वाहतुक सुधारण्याकरीता वसई-भाईंदरावरील पुलाचे बांधकामात घेण्यात येणार होते.
Vasai-Virar to Get Metro Alongside Road Bridge

Vasai-Virar to Get Metro Alongside Road Bridge

Sakal

संदीप पंडित
Updated on

विरार : मुंबई महानगरात वसई-भाईंदर क्षेत्रातून रोज लाखो नागरिक कामानिमित्ताने ये-जा करीत असतात सदर प्रवास करताना नागरीकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. आता या ठिकाणी मेट्रो आणि रस्ता असा डबलडेकर चा प्रस्ताव दिल्ली मेट्रो कार्पोरेशन तयार करत असल्याचे समजते. नायगाव भाईंदर खाडीवर प्रस्तावित पुलाच्या कामात भाईंदर ते वसई मेट्रोचा समावेश केल्यास वाहतूक कोंडीच्या समस्येसोबत राष्ट्रीय महामार्ग 8 वरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार असून नागरीकांच्या वेळेची बचत होणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Metro
Transport
Infrastructure
vasai virar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com