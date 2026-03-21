मुंबई

VVMC: वसई-विरार महासभेत राडा! बविआ-भाजप नगरसेवकांमध्ये सभागृहात धक्काबुक्की

VVMC BJP and BVA Clash: वसई-विरार महासभेत बविआ-भाजप नगरसेवकांमध्ये जोरदार राडा झाल्याचे समोर आले आहे. यावेळी नगरसेवकांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडला असून व्हिडिओ समोर आला आहे.
VVMC BJP and BVA Clash

VVMC BJP and BVA Clash

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नालासोपारा : वसई-विरार महापालिकेच्या महासभेत सत्ताधारी बविआ आणि भाजपमध्ये जोरदार राडा झाला. या वेळी एकमेकांची कॉलर पकडत धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडला आहे. महापालिकेत सत्ता स्थापन झाल्यानंतर ३९ विषय घेऊन पहिलीच महासभा शुक्रवारी (ता. २०) झाली. यात बुलेट ट्रेनचा विषय येताच एकमेकांच्या नेत्यांच्या घोषणा देत असताना झालेल्या वादावादीचे रूपांतर धक्काबुक्कीत होऊन प्रचंड गोंधळ उडाला. शेवटी महापौर अजीव पाटील यांना खुर्ची सोडून मध्यस्थी करत वाद मिटवावा लागला. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
