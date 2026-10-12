माजी आयुक्त प्रशासनाच्या रडारवर, कार्यकाळातील १७२ प्रकरणांची चौकशी; पथक नियुक्त

विरार : वसई-विरार पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या काळातील १७२ प्रकरणांची छाननी होणार आहे. यासाठी पाच नगररचना अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले आहे..पालघर येथील सहाय्यक संचालक, नगर रचना कार्यालयाने वसई-विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागाला पत्र पाठवले आहे. यानुसार, तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या कार्यकाळातील १७२ प्रकरणांची सविस्तर छाननी करून वस्तुस्थितीनुरूप अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. .रोह्याचे ग्रामदैवत श्री धावीर महाराज देवघटी विराजमान, ब्रिटिशांपासून पोलिस मानवंदनेची परंपरा.या प्रक्रियेत संबंधित प्रकरणांच्या संचिका, अभिलेख, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी सहाय्यक नगर रचनाकार, रचना सहाय्यकांचे एक पथक तयार करण्यात आले आहे..तसेच चौकशीचा अहवाल नगर रचनाकार श्वेता मानेंकडे सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अनिलकुमार पवार यांनी जानेवारी २०२२ ते जुलै २०२५ या कालावधीत वसई-विरार पालिकेचे आयुक्त म्हणून काम पाहिले होते..Mumbai News: जीटीबीनगरवासीयांना भाड्याचा दिलासा! निवासींना २० तर गाळेधारकांना १० हजार रुपये.त्यांच्या कार्यकाळातील १७२ प्रकरणांमध्ये अनियमितता किंवा आर्थिक नुकसान झाले आहे, हे अहवालातून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे माजी आयुक्तांचा कारभार रडारवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.