मुंबई

माजी आयुक्त प्रशासनाच्या रडारवर, कार्यकाळातील १७२ प्रकरणांची चौकशी; पथक नियुक्त

VVMC: वसई-विरार पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या काळातील १७२ प्रकरणांची छाननी केली जाणार आहे.
VVMC

VVMC

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : वसई-विरार पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या काळातील १७२ प्रकरणांची छाननी होणार आहे. यासाठी पाच नगररचना अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले आहे.

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