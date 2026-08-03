Mumbai News: स्वच्छतेच्या नावाखाली जीवाशी खेळ, सफाईसाठी ठेकेदाराने कर्मचाऱ्याला थेट गटारात उतरवले; कायदेशीर निर्बंधांचे उल्लंघन

विरार : वसई-विरार पालिकेच्या ठेकेदारांकडून कर्मचाऱ्यांना थेट भूमिगत गटारात उतरवले होते. या प्रकाराने सांडपाणी प्रकल्पांची मानवी पद्धतीने स्वच्छतेच्या कायदेशीर निर्बंधांचे उल्लंघन झाले आहे..राज्य सरकारच्या 'सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज' उपक्रमांतर्गत मानवी पद्धतीने मलजल वाहिन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना उतरवण्यावर पूर्णतः बंदी आहे. शौचालयातील टाक्या तसेच भुयारी गटारांची स्वच्छता यांत्रिक पद्धतीने करण्याची घोषणा महापालिकेने केली आहे. मात्र, वसई-विरारमध्ये महापालिकेने नियुक्त ठेकेदारांकडून सुरक्षेच्या कोणतीही साधनांशिवाय कर्मचाऱ्यांना उघड्या अंगाने गटारात उतरवले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे..Mumbai News: बदलत्या मुंबईतही टिकला १२८ वर्षांचा वारसा, १८९८ मध्ये सुरू झालेल्या किराणा दुकानाची चौथी पिढी सांभाळतेय धुरा.यंत्रणेवर कोट्यवधींचा खर्चवसई-विरार पालिकेने शहरातील गटारांच्या स्वच्छतेसाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर सुरु केला आहे. तीन वर्षांपूर्वी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने ३ कोटी ४० लाख रुपये खर्च करून सात नवीन सक्शन-कम-जेटिंग वाहने खरेदी केली आहेत. तसेच मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मॅनहोल्स स्वच्छतेसाठी पालिकेने १ कोटी २० लाख रुपये खर्च करून तीन अत्याधुनिक बँडीकूट रोबोटिक यंत्रेही घेतली आहेत. मात्र, कोट्यवधी रुपये खर्च करून खरेदी केलेली अत्याधुनिक यंत्रणा वापरली जात नसल्याचे दिसत आहे..दुर्लक्षामुळे कामगारांचे आरोग्य धोक्यातसांडपाण्याच्या टाक्यांमध्ये प्राणघातक विषारी वायू तयार होत असतात. सुरक्षेची कोणतीही साधने नसताना अशा वातावरणात उतरल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणामाची शक्यता आहे. शिवाय विषारी वायूमुळे गुदमरून मृत्यू होण्याचा मोठा धोका असतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या ठेकेदारावर पालिका प्रशासन कारवाई करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..Mumbai Sawantwadi Express : गणेशोत्सवापूर्वी चाकरमान्यांना मोठं गिफ्ट! मुंबई-सावंतवाडी दरम्यान धावणार नवीन एक्स्प्रेस; 'या' 22 स्थानकांवर थांबणार.भूमिगत गटारांमध्ये सफाई कर्मचारी उतरवून स्वच्छता केली जात असल्याची तक्रार समोर आली आहे. त्यानंतर तातडीने कंपनीच्या ठेकेदाराला नोटीस पाठवली आहे.- जितेंद्र नाईक, सहाय्यक आयुक्त, पालिका घनकचरा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.