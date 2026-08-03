मुंबई

Mumbai News: स्वच्छतेच्या नावाखाली जीवाशी खेळ, सफाईसाठी ठेकेदाराने कर्मचाऱ्याला थेट गटारात उतरवले; कायदेशीर निर्बंधांचे उल्लंघन

VVMC: वसई-विरार पालिकेच्या ठेकेदारांकडून स्वच्छतेच्या कायदेशीर निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. यावेळी ठेकेदारांकडून कर्मचाऱ्यांना थेट भूमिगत गटारात उतरवण्यात आले.
sanitation worker descend into manhole

sanitation worker descend into manhole

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : वसई-विरार पालिकेच्या ठेकेदारांकडून कर्मचाऱ्यांना थेट भूमिगत गटारात उतरवले होते. या प्रकाराने सांडपाणी प्रकल्पांची मानवी पद्धतीने स्वच्छतेच्या कायदेशीर निर्बंधांचे उल्लंघन झाले आहे.

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