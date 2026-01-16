मुंबई

VVMC Election: वसई-विरारवर पुन्हा ठाकुरांचे वर्चस्व! 115 पैकी 71 जागांवर बहुजन विकास आघाडीचा झंझावात, तर भाजपचं काय?

Vasai-Virar Municipal Election Result: वसई-विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीने आपली सत्ता कायम राखल्याचे समोर आले आहे. ११५ जागांपैकी ७१ जागांवर बविआने विजय मिळवला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
वसई : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालांनी शहराच्या राजकारणात पुन्हा एकदा बहुजन विकास आघाडीचे निर्विवाद वर्चस्व अधोरेखित केले आहे. एकूण 115 जागांपैकी 71 जागांवर बहुजन विकास आघाडीने दणदणीत विजय मिळवत महापालिकेवरील सत्ता कायम राखली आहे.

