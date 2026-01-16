VVMC Election: वसई-विरारवर पुन्हा ठाकुरांचे वर्चस्व! 115 पैकी 71 जागांवर बहुजन विकास आघाडीचा झंझावात, तर भाजपचं काय?

वसई : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालांनी शहराच्या राजकारणात पुन्हा एकदा बहुजन विकास आघाडीचे निर्विवाद वर्चस्व अधोरेखित केले आहे. एकूण 115 जागांपैकी 71 जागांवर बहुजन विकास आघाडीने दणदणीत विजय मिळवत महापालिकेवरील सत्ता कायम राखली आहे. .स्पष्ट बहुमत, ठाम सत्ताबहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 58 जागांचा टप्पा बविआने सहज पार केला असून, कोणत्याही पक्षाच्या पाठिंब्याची गरज न पडता स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वसई, विरार आणि नालासोपारा परिसरात बविआने संघटनशक्ती, स्थानिक नेतृत्व आणि मतदारांशी असलेला थेट संवाद याच्या जोरावर विजयाचा डंका वाजवला..Bhiwandi Election Result: काँग्रेसच्या आघाडीवर शिवसेना-भाजपची लढत! पाहा भिवंडी-निजामपूर मतदारसंघामधील विजयी उमेदवारांची यादी.भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर, पण सत्ता दूरया निवडणुकीत भाजपने काही प्रभागांत जोरदार लढत देत 43 जागा जिंकल्या. मात्र बहुजन विकास आघाडीच्या भक्कम पकडीपुढे भाजपला समाधान मानावे लागले. अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्याने भाजपच्या गोटात आत्मपरीक्षणाची चर्चा सुरू असल्याचे चित्र आहे..इतर पक्षांना मतदारांचा साफ नकारया निवडणुकीत मतदारांनी इतर सर्व पक्षांना स्पष्ट नकार दिला. शिवसेना शिंदे गटाला केवळ एकच जागा मिळाली, तर शिवसेना ठाकरे गटाचे खातेही उघडले नाही. तसेच अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. अपक्ष आणि इतर उमेदवारही पूर्णपणे नामशेष झाले. त्यामुळे वसई-विरारचे राजकारण प्रत्यक्षात दोनच पक्षांपुरते मर्यादित राहिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..KDMC Election Result 2026: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत कोणाची सत्ता? विजयी उमेदवारांची यादी समोर .प्रभागनिहाय वर्चस्वबहुजन विकास आघाडीने अनेक प्रभागांत चारही सदस्यांचे पॅनल विजयी करत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. प्रभाग क्रमांक 1, 3, 4, 6-01, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21-03, 24, 25, 26, 27, 28 आणि 29 मध्ये बविआचा प्रभाव ठळकपणे दिसून आला. स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या उमेदवारांना मतदारांनी प्राधान्य दिल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले.भाजपने प्रभाग क्रमांक 2, 5, 6-03, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21-01, 22 आणि 23 मध्ये विजय मिळवला असला, तरी तो अपुरा ठरला..निकालानंतर जल्लोष आणि शांततानिकाल जाहीर होताच वसई-विरारच्या अनेक भागांत बविआ कार्यकर्त्यांनी ढोल-ताशे, फटाके आणि घोषणांच्या गजरात विजय साजरा केला. ‘शिट्टी’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. दुसरीकडे, पराभूत पक्षांच्या कार्यालयांमध्ये निराशा, शांतता आणि चिंतनाचे वातावरण पाहायला मिळाले..बदलाचा कौल की सातत्यावर विश्वास?राजकीय जाणकारांच्या मते, या निवडणुकीत मतदारांनी बदलापेक्षा सातत्यावर विश्वास दाखवला आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सेवा, स्वच्छता आणि स्थानिक प्रश्नांवरील बविआची पकड या विजयामागील प्रमुख कारणे ठरली आहेत..BMC Election Result : सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली राहतात त्या भागात कोणाचा नगरसेवक? ठाकरेंच्या शिवसेनेचा की शिंदेच्या... कोणी मारली बाजी?.पुढील राजकीय चित्रया निकालामुळे महापालिकेतील महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती आणि विविध सभापती पदांवर बहुजन विकास आघाडीचाच दबदबा राहणार हे स्पष्ट झाले आहे. तसेच आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनेही वसई-विरारमध्ये बविआ मजबूत स्थितीत असल्याचे राजकीय संकेत या निकालातून मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.