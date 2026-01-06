मुंबई

Vasai-Virar Municipal: वसई-विरारमध्ये बविआचे बळ वाढले! पालिका निवडणुकीत शरद पवार गटाचा पाठिंबा; राजकीय वातावरण तापले

Vasai Virar Municipal Corporation Elections News: वसई-विरार महानगरपालिका निवडणुकीत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने बहुजन विकास आघाडीला पाठिंबा दिला आहे. वसई-विरारमध्ये बविआला बळ मिळाले आहे.
Vasai Virar Municipal Corporation Elections

Vasai Virar Municipal Corporation Elections

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : वसई-विरारच्या निवडणुकीत रंग भरू लागले आहेत. भाजपच्या विरोधात अनेक पक्ष एकत्र येत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या वतीने माजी आमदार आणि ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष सुनील भुसारा यांनी बहुजन विकास आघाडीचे प्रमुख हितेंद्र ठाकूर यांनी पत्र लिहून जाहीर पाठिंबा जाहीर दिल्याने आघाडीचे पारडे जड झाले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
Maharashtra Politics
Municipal election
palghar
vasai-virar municipal
vasai virar
Vasai Virar elections
Vasai-Virar Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com