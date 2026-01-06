Vasai-Virar Municipal: वसई-विरारमध्ये बविआचे बळ वाढले! पालिका निवडणुकीत शरद पवार गटाचा पाठिंबा; राजकीय वातावरण तापले

विरार : वसई-विरारच्या निवडणुकीत रंग भरू लागले आहेत. भाजपच्या विरोधात अनेक पक्ष एकत्र येत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या वतीने माजी आमदार आणि ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष सुनील भुसारा यांनी बहुजन विकास आघाडीचे प्रमुख हितेंद्र ठाकूर यांनी पत्र लिहून जाहीर पाठिंबा जाहीर दिल्याने आघाडीचे पारडे जड झाले आहे..वसई-विरार शहर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या जनविरोधी धोरणांना रोखण्यासाठी काँग्रेस पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सीपीएम, कष्टकरी संघटना, आदिवासी एकता परिषद, बहुजन विकास आघाडी व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यांच्यात व्यापक लोकशाही आघाडी स्थापन करण्यात आली आहे..BMC Election: निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग! प्रचार कार्यालयांच्या उद्घाटनातून रणधुमाळी, नेत्यांचे गल्लीबोळात दौरे.पालघर जिल्ह्याचे राजकीय हित, पक्षाला योग्य सन्मान मिळावा, या उद्देशाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार वसई-विरार शहर पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, प्रमुख पदाधिकारी यांच्याशी सकारात्मक चर्चा केली. .तसेच पालघर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि जनतेच्या हिताचा विचार करून या निवडणुकीत भाजपविरोधी उमेदवारांना जाहीर पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे बहुजन विकास आघाडीचे पारडे जड झाल्याचे बोलले जात आहे..तर याआधी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी एका मोठ्या राजकीय घडामोडीमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते शेखर धुरी यांनी भारतीय जनता पक्षाचा राजीनामा दिला होता. ते हितेंद्र ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन विकास आघाडी (BVA) मध्ये सामील झाले आहेत. ज्यामुळे वसई-विरार महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी भाजपला मोठा धक्का बसला. .BMC Election: सात महापौर-उपमहापौर निवडणूक रिंगणात, विरोधकांचे कडवे आव्हान; राजकीय प्रतिष्ठा पणाला.धुरी यांनी मंगळवारी आगामी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी BVA उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. ज्यामुळे भाजप नेतृत्वाविरुद्ध स्पष्ट असंतोष दिसून आला. त्यांच्या अचानक बाहेर पडण्याने वसई-विरार प्रदेशात राजकीय तरंग निर्माण झाले आहेत. जिथे ते एक प्रभावशाली तळागाळातील नेते मानले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.