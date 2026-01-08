मुंबई

VVMC Election: हॉटेल बिल, ऑटो भाडे, बस तिकीटे अन्...; मतदान करा आणि मोठी सूट मिळवा, 'या' पालिकेची मतदारांसाठी खास ऑफर

VVMC Election News: वसई-विरार महानगरपालिका निवडणुकीत मतदारांची संख्या वाढविण्यासाठी मतदारांना हॉटेलच्या बिलात १५% सूट, ऑटो भाड्यात ५०% सूट आणि बस तिकिटांवर आणि सलून सेवांवर विशेष सूट दिली जाईल.
VVMC Election Voters Discounts

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

लोकशाहीचा यशस्वी उत्सव साजरा करण्यासाठी वसई-विरार प्रशासनाने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक विशेष "सवलत ऑफर" सुरू केली आहे. १५ जानेवारी रोजी मतदारांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी हॉटेल बिल, ऑटो आणि बस प्रवासावर मोठ्या प्रमाणात सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) मध्ये १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे.

