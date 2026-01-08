VVMC Election: हॉटेल बिल, ऑटो भाडे, बस तिकीटे अन्...; मतदान करा आणि मोठी सूट मिळवा, 'या' पालिकेची मतदारांसाठी खास ऑफर

लोकशाहीचा यशस्वी उत्सव साजरा करण्यासाठी वसई-विरार प्रशासनाने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एक विशेष "सवलत ऑफर" सुरू केली आहे. १५ जानेवारी रोजी मतदारांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी हॉटेल बिल, ऑटो आणि बस प्रवासावर मोठ्या प्रमाणात सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) मध्ये १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. .मतदारांना उत्साहित करण्यासाठी आणि विक्रमी मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी, VVMC आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार सूर्यवंशी यांनी एक प्रभावी रणनीती आखली आहे. त्यांनी स्थानिक हॉटेल असोसिएशन, रिक्षा युनियन, सलून असोसिएशन आणि नागरी वाहतूक सेवेच्या प्रतिनिधींसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. निवडणुकांना "लोकशाहीचा उत्सव" असे संबोधून आयुक्तांनी विविध संघटनांना या लोकशाही प्रक्रियेला पाठिंबा देण्याचे आणि मतदारांना प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन केले..Municipal Elections: महापालिका निवडणुकीत Gen Z ची एन्ट्री! नव्या विचारांची लाट येणार; मतदारांचा कल बदलणार का?.प्रशासनाच्या आवाहनाला स्थानिक व्यावसायिक संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मतदानाच्या दिवशी बोटावर शाईचे चिन्ह दाखवणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या हॉटेल बिलात विशेष १५ टक्के सूट मिळेल अशी घोषणा हॉटेल असोसिएशनने केली आहे. सर्वात महत्त्वाची घोषणा वाहतूक क्षेत्रातून करण्यात आली आहे; शहरातील ऑटो रिक्षा असोसिएशनने मतदानाच्या दिवशी मतदारांना वाहतूक भाड्यात ५० टक्के मोठी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .आर्थिक बोजा किंवा वाहतुकीच्या कमतरतेमुळे कोणताही मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये याची खात्री करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. सवलतींची ही मालिका केवळ जेवण आणि प्रवासापुरती मर्यादित नाही. महानगर वाहतूक विभागाने मतदारांच्या बाजूने निर्णय घेतला आहे आणि बस भाड्यात विशेष सवलत देण्याची योजना आखली आहे. शिवाय, स्थानिक हेअरड्रेसिंग सलून असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी या मोहिमेत सामील होण्याचे वचन दिले आहे. .त्यांनी जाहीर केले आहे की, मतदानाच्या दिवशी मतदारांना सलून सेवांवर विशेष सवलत दिली जाईल. अशा उपक्रमांमुळे मतदारांच्या मतदानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, जी शहरी भागात अनेकदा कमी असते. अशा प्रोत्साहनांमुळे नागरिकांना त्यांची जबाबदारी समजण्यास मदत होईलच, शिवाय या प्रक्रियेत उत्साहाने सहभागी होण्यासही मदत होईल. प्रशासनाचा हा उपक्रम मतदानाचा दिवस सुट्टी म्हणून साजरा करणाऱ्यांसाठी एक मोठी प्रेरणा आहे. .BMCची तिजोरी प्रचंड! ७४ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पावर लक्ष, मुंबई जिंकण्यासाठी लढाई तीव्र.या आकर्षक सवलतींद्वारे प्रशासनाने एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत: मतदारांना मतदान केंद्रांवर आणणे आणि दुसरीकडे स्थानिक व्यवसायांना या राष्ट्रीय कार्याशी जोडणे. आता १५ जानेवारी रोजी वसई-विरारमधील लोक या "सवलतींच्या लोकशाही आवाहनाला" किती प्रतिसाद देतात हे पाहणे बाकी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.