RTI Penalty Vasai-Virar: वसई-विरार महापालिकेला ५० हजारांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश; RTI अर्जदाराला मानसिक-आर्थिक त्रास

विरार : आचोळे येथील नियोजित डम्पिंग ग्राउंड मध्ये बांधलेल्या अनधिकृत 246 इमारतींबाबत पाठवलेल्या एमआरटीपी नोटीशि बाबत महत्त्वाची माहिती मिळविण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज करूनही दीर्घकाळ माहिती न दिल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोग कोकण खंडपीठाने वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला चांगलेच धारेवर धरले आहे. आरटीआय अर्जदार अजय किशोरलाल शर्मा यांना माहिती मिळविण्यास झालेल्या त्रासाची भरपाई म्हणून महापालिकेने ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे. तसेच माहिती देण्यात कसूर केल्याप्रकरणी दोन तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर प्रत्येकी २५ हजार रुपये शास्ती लादण्यात आली आहे..अजय किशोरलाल शर्मा यांनी डम्पिंग ग्राउंड, आचोळे येथील 246 अनधिकृत बांधकामांवर बजावण्यात आलेल्या एमआरटीपी नोटिसांबाबत १५ जुलै २०२२ रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली होती. महापालिकेच्या दप्तरी उपलब्ध असलेल्या एकूण २४६ नोटिसांपैकी केवळ ३८ नोटिसांची माहिती अर्जदाराला देण्यात आली. त्यामुळे मिळालेली माहिती अपूर्ण व दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रथम अपील केले.प्रथम अपीलानंतरही समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने प्रकरण राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठा कडे दिनांक ७/२/२०२४ द्वितीय अपील केले . सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या दप्तरी २०१३ मध्ये डम्पिंग ग्राउंड परिसरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत २४६ नोटिसा बजावण्यात आल्याचे समोर आले. मात्र, त्या सर्व नोटिसांच्या प्रती व संबंधित माहिती उपलब्ध करून देण्यात महापालिका अपयशी ठरली..आयोगाच्या २८ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार अर्जदाराला माहिती देण्यास सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागल्याने महापालिकेने अर्जदाराला ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई का देऊ नये, याबाबत खुलासा मागविण्यात आला होता. तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी आयोगाकडे खुलासा सादर करत महापालिकेच्या दप्तरी नेमकी किती प्रकरणांची माहिती उपलब्ध आहे आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रे योग्य पद्धतीने जतन केली आहेत का, हे तपासण्यासाठी २ जून २०२५ रोजी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केल्याचे नमूद केले.मात्र, या समितीच्या अहवालात माहिती देण्यास झालेल्या विलंबाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून वसई-विरार शहर महानगरपालिकाच या विलंबास जबाबदार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले..दोन अधिकाऱ्यांवर प्रत्येकी २५ हजारांची शास्तीआयोगाने तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी गिल्सन घोन्साल्वीस, प्रभाग ‘एच’, यांचा खुलासा असमाधानकारक ठरवत माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम २०(१) अंतर्गत त्यांच्यावर २५ हजार रुपये शास्ती लादली आहे. ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून पाच मासिक हप्त्यांत वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.तसेच तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त विशाखा मोटघरे, प्रभाग समिती ‘डी’, आचोळे, यांनी माहिती देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत आयोगाकडे कोणताही खुलासा सादर केला नसल्याने त्यांच्यावरही २५ हजार रुपये शास्ती लादण्यात आली आहे. ही रक्कमदेखील त्यांच्या वेतनातून पाच मासिक हप्त्यांत वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.दरम्यान, तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी अलका खैरे यांनी सादर केलेला खुलासा समाधानकारक असल्याचे आयोगाने मान्य केले असून, त्यांच्यावरील प्रस्तावित शास्तीची कार्यवाही रद्द करण्यात आली आहे..३० दिवसांत ५० हजारांची भरपाई देण्याचे आदेशमाहिती मिळविण्यासाठी अर्जदाराला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. त्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १९ (८) (ब) अंतर्गत वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला अजय किशोरलाल शर्मा यांना ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.सदर रक्कम पुढील ३० दिवसांच्या आत धनादेशाद्वारे अर्जदाराला अदा करून त्याबाबतचा पूर्तता अहवाल राज्य माहिती आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..दरम्यान वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त व विद्यमान उपायुक्त विशाखा मोटघरे यांना याबाबत विचारल असता कोकण खंडपीठाच्या निकाला विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे जास्त बोलू शकत नाही असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.