Vasai Virar Civic Polls: वसई-विरार महापालिकेतील आरोग्य व महिला-बालकल्याण समिती सभापती-उपसभापती निवडणुका जाहीर

विरार : वसई विरार महानगरपालिकेची निवडणूक होऊन ३ महिने झाले तरी त्याठिकाणच्या प्रभागसमिती सभापती,परिवहन समिती सभापती, आरोग्य समिती आणि महिला आणि बालकल्याण समिती सभापतींची निवडणूक रखडली होती. प्रभाग समिती सभापतींच्या लांबलेल्या निवडणुकीवरून महापौर अजीव पाटील यांनी प्रशासनावर नाराजी हि व्यक्त केली होती. आज अखेर यातुल महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य समिती सभापती आणि उपसभापती पदाची निवडणूक ८ मे होणार असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. या निवडणुकीसाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुरानी जाखड यांची निवड करण्यात आली आहे. .वसई विरार महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन तीन महिन्याचा कार्यकाळ लोटला असला तरी येथील स्वीकृत सदस्य,तसेच विविध समित्यांच्या सभापतीपदाच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. रखडलेल्या निवडणुकीवर महापौर अजीव पाटील यांनी राज्य शासन आणि प्रशासना बाबत नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर आज आरोग्य समिती आणि महिला व बालकल्याण समिती सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडणुकीला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. याबाबतच कार्यक्रम पालिका सचिव विश्वनाथ तळेकर यांनी जाहीर केला आहे. .त्यात ६ तारखेला २ ते ५ या दरम्यान नामनिर्देशन पत्र दाखल करता येणार आहे. ५.३० वजा नामनिर्देशन पत्र दाखल केल्याची यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तर ८ तारखेला १२ वाजे पासून नामनिर्देशन पत्राची छाननी करण्यात येऊन वैद्य उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ज्यांना आपली उमेदवारी मागे घ्यायची असेल त्यांना याच दिवशी आपली उमेदवारी मागे घेता येणार आहे. तसेच आवश्यक असल्यास त्याच दिवशी निवडणूक घेण्यात येणार आहे.