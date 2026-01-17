VVMC Election Result: वसई-विरार महानगरपालिकेत बविआची बाजी, वाचा विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी

महाराष्ट्रात नुकतेच महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. त्यांनतर शुक्रवार (ता. १६ जानेवारी) रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडली आहे. २०१७ नंतर आता २०२६मध्ये ही निवडणूक प्रक्रिया होत असल्यामुळे संपूर्ण राज्याचं लक्ष निवडणूक निकालाकडे लागले आहे. दहा वर्षांच्या काळात वसई-विरार महानगरपालिकेत अनेक बदल झाले आहेत. यामुळे यंदाचा वसई-विरार महानगरपालिकेचा निकाल विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. .वसई-विरार महानगरपालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी प्रभाग १अ -जयंत बसवत (बविआ) ब - अस्मिता पाटील (बविआ)क - सुनंदा पाटील (बविआ)ड -सदानंद पाटील (बविआ)प्रभाग २अ - रीना वाघ भाजपब - सान्वी यंदे भाजपक - रवी पुरोहित भाजपड - जितेंद्र राऊत भाजपप्रभाग ३अ - नरेंद्र पाटील (बविआ)ब - झीनत जाहिदी (बविआ)क - सुवर्णा गायकवाड (बविआ)ड - रोहन सावंत (बविआ).KDMC Election Result 2026: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत कोणाची सत्ता? विजयी उमेदवारांची यादी समोर .प्रभाग ४अ - अमृता चोरघे (बविआ)ब - सुमन दुर्गेश (बविआ)क - प्रफुल साने (बविआ)ड - अजीव पाटील (बविआ)प्रभाग ५अ - गौरव राऊत भाजपब - संजना भागदे भाजपक - दर्शना कोटक भाजपड - मेहुल शाह भाजपप्रभाग ६अ - ऋषिका पाटील (बविआ)ब - संगीता भेरे (बविआ)क - विनोद पाटील (बविआ)ड - स्वप्नील पाटील (बविआ).प्रभाग ७अ - प्रतिभा पाटील (बविआ)ब - मिनु झा (बविआ)क - प्रशांत राऊत (बविआ)ड - निषाद चोरघे (बविआ)प्रभाग ८अ - नीता घरत (बविआ)ब - प्रदीपिका सिंह (बविआ)क - पंकज पाटील (बविआ)ड - सचिन देसाई (बविआ)प्रभाग ९अ - रुपाली पाटील (बविआ)ब - सुमन काकडे (बविआ)क - नीलेश देशमुख (बविआ)ड - विनोद जाधव (बविआ).प्रभाग १०अ - किशोर पाटील भाजपब - एकता सिंह भाजपक - अंजू तिवारी भाजपड - पंकज देशमुख भाजपप्रभाग ११अ - नमिता पवार भाजपब - जितेंद्र पाटील भाजपक - रसिका ढगे भाजपड - मनोज पाटील भाजपप्रभाग १२अ - ज्योती म्हात्रे (बविआ)ब - स्वप्नील कवळी (बविआ)क - रंजना थालेकर (बविआ)ड - डॉमनिक रुमाव (बविआ)प्रभाग १३अ - दीप्ती भोईर (बविआ)ब - सॅरल डाबरे काँग्रेसक - मार्शल लोपीस (बविआ)ड - परेश किणी (बविआ).निवडणूक जिंकताच सरकारचा ‘Big Decision’! मुंबई पोलिसांसाठी ४५ हजार शासकीय घरांना मंजुरी, मंत्रिमंडळ बैठकीत ११ मोठे निर्णय.प्रभाग १४अ - सरिता मोरे (बविआ)ब - अतुल साळुंखे (बविआ)क - गायत्री सावंत (बविआ)ड - आलमगीर डायर (बविआ)प्रभाग १५अ - प्रज्ञा पाटील भाजपब - रितू चौबे भाजपक - योगेश सिंह भाजपड - चंद्रकांत गोरीवले भाजपप्रभाग १६अ - निलेश चौधरी भाजपब - मीरा निकम भाजपक - बंटी तिवारी भाजपड - जयप्रकाश सिंह भाजपप्रभाग १७अ - स्मिता पाटील भाजपब - बबीता सिंह भाजपक - जयप्रकाश वझे भाजपड - शरद सूर्वे भाजप.प्रभाग १८अ - गणेश पाटील भाजपब - हेमलता सिंह शिवसेनाक - ख्याती घरत भाजपड - गंगेश्वर श्रीवास्तव भाजपप्रभाग १९अ - लता कांबळे (बविआ)ब - संतूर यादव (बविआ)क - प्रफुल्ल पाटील (बविआ)ड - अरशद चौधरी (बविआ)प्रभाग २०अ - प्रसन्न भाताणकर (बविआ)ब - रमेश घोरकाना (बविआ)क - योगिता पाटील (बविआ)ड - निशा भोईर (बविआ)प्रभाग २१अ - विशाल जाधव भाजपब - प्रार्थना मोंडे (बविआ)क - काजल गोपाळे (बविआ)ड - अजित भोईर (बविआ).प्रभाग २२अ - अशोक शेळके भाजपब - पिंकी राठोड भाजपक - कल्पना नागपुरे भाजपड - अभय कक्कड भाजपप्रभाग २३अ - महेश सरवणकर भाजपब - अपर्णा पाटील भाजपक - निम्मी दोषी भाजपड - प्रदीप पवार भाजपप्रभाग २४अ - कल्पेश मानकर (बविआ)ब - सुवर्णा पाटील (बविआ)क - पुष्पा जाधव (बविआ)ड - अँथोनी रॉड्रिक्स (बविआ)प्रभाग २५अ - रोहिणी जाधव (बविआ)ब - पंकज चोरघे (बविआ)क - अरुणा डाबरे (बविआ)ड - लॉरेस डायस (बविआ).BMC Election: राज ठाकरेंचा धारावीत मास्टरस्ट्रोक! अदानीकरणाच्या मुद्द्याने गेम पलटवला, महायुतीचा किती जागांवर पराभव झाला? .प्रभाग २६अ - प्रमिला पाटील (बविआ)ब - मार्शलींन चाको (बविआ)क - प्रकाश रॉड्रिग्ज (बविआ)ड -चंद्रशेखर धुरी (बविआ)प्रभाग २७अ - जोशना भगली (बविआ)ब - सुनील आचोळक (बविआ)क - दीपा पाटील (बविआ)ड - कन्हैया भोईर (बविआ)प्रभाग २८अ - आशिष वर्तक (बविआ)ब - ज्योती धोंडेकर (बविआ)क - बिना फुटयाडो (बविआ)ड - प्रवीण शेट्टी (बविआ)प्रभाग २९अ - अलका गमज्या (बविआ)ब - शुभांगी पाटील (बविआ)क - अफिफ शेख (बविआ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.