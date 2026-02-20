मुंबई

Navi Mumbai: तुटलेली उपकरणे अन् गंजलेली संरचना, डॉग पार्कची दुरवस्था; पाळीव प्राण्यांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Vashi Dog Park Bad Condition: वाशी येथे लाखो रुपये खर्च करून डॉग पार्क उभारलेले आहे. मात्र यामुळे पाळीव प्राण्यांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे चित्र समोर आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
तुर्भे : नवी मुंबई महापालिकाने लाखो रुपये खर्च करून वाशी येथे उभारलेले शहरातील एकमेव डॉग पार्क सध्या दुरवस्थेत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पाळीव कुत्र्यांच्या व्यायाम व प्रशिक्षणासाठी उभारण्यात आलेली उपकरणे मोडकळीस आली असून, लोखंडी संरचनांना गंज लागला आहे. लाकडी फळ्या तुटलेल्या अवस्थेत असल्याने खेळताना प्राण्यांना दुखापत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

