मुंबई

Mumbai Traffic: मुंबईची कोंडी फुटणार! 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग

Mumbai Traffic Route Change: एल्फिन्स्टन पूल बंद केल्यामुळे दादर भागात वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांकडून काही मार्गात प्रवेशबंदी केली असून पर्यायी मार्ग जारी केले आहेत.
Mumbai Traffic Route Change

Mumbai Traffic Route Change

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : एल्फिन्स्टन पूल बंदीला आठवडा उलटूनही दादर भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सर भालचंद्र मार्गावर प्रवेशबंदी असणार आहे. 

Loading content, please wait...
Mumbai
traffic Police
Traffic
traffice police
traffic congestion solutions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com