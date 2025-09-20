Mumbai Traffic: मुंबईची कोंडी फुटणार! 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग

मुंबई : एल्फिन्स्टन पूल बंदीला आठवडा उलटूनही दादर भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सर भालचंद्र मार्गावर प्रवेशबंदी असणार आहे. .माटुंगा वाहतूक विभागाच्या हद्दीत सर भालचंद्र मार्ग, दादर (पूर्व), मुंबई या ठिकाणी दैनंदिन वाहतूक कोंडी व आपात्कालीन वाहनांना प्रवेश करण्यास होणाऱ्या समस्येचे निराकरण करणासाठी सर भालचंद्र मार्ग, दादर (पूर्व), मुंबई या रस्त्यावर वाहतुकीचे नियमन व नियंत्रण करणे सोयीचे व्हावे यासाठी सर भालचंद्र मार्गावर प्रितम हॉटेल ते टिळक उड्डाणपुलाकडे युरोनियन बंगलो येथून येणाऱ्या वाहनांना पूर्णतः बंदी करावी लागणार आहे. वाहतूक नियमनात बदल करण्यात येत आहेत. वाहतूक नियमनाबाबत खालीलप्रमाणे आदेश १८ ते सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२५पर्यंत लागू असणार आहेत. .पुन्हा ‘बदलापूर’ घडण्याची वाट पाहताय का? विद्यार्थी सुरक्षेवरून ताशेरे, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.प्रवेश बंदसर भालचंद्र मार्ग प्रितम हॉटेल ते टिळक उड्डाणपुलाकडे युरोनियन बंगलोपर्यंत वाहतुकीस बंद राहील..पर्यायी मार्गबी. ए. रोड दादर (पूर्व) व दादर रेल्वेस्थानक (पूर्व)कडून सर भालचंद्र मार्ग, दादर (पूर्व) या रस्त्यावरून टिळक उड्डाणपुलाकडे जाणाऱ्या वाहनांकरिता ज्ञान जीवनदास मार्गाने ब्रॉडवे जंक्शन येथून डावे वळण घेऊन डॉ. बी. ए. मार्गावरून दादर टीटी सर्कल, टिळक उड्डाणपूल असे जातील.टिळक रोड नं. १ येथून सर भालचंद्र मार्ग, दादर पूर्व मार्गावरून टिळक उड्डाणपुलाकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी ज्ञानजिवनदास मार्गाने ब्रॉडवे जंक्शन येथून डावे वळण घेऊन दादर टीटी सर्कल, टिळक उड्डाणपुलाकडे जाता येईल..Sanjay Raut: संजय राऊतांना घरात घुसून मारू, शिंदेसेनेच्या आमदारांची थेट धमकी; राजकारणात वाद पेटणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.